RC Lens : Mamadou Sangaré a marqué son premier golazo avec Brentford !

Pour le dernier amical de Brentford, Mamadou Sangaré a déjà marqué les esprits. L’ancien milieu du RC Lens a inscrit un but lors de la démonstration des Bees face à l’Eintracht Francfort (7-0).

Mamadou Sangaré n’aura pas attendu longtemps pour se signaler sous ses nouvelles couleurs. Titulaire avec Brentford face à l’Eintracht Francfort ce samedi, le milieu international malien a participé au festival offensif de son équipe, large vainqueur des Allemands sur le score de 7-0. Arrivé cet été en provenance du RC Lens, Sangaré a trouvé le chemin des filets dès la 12e minute d’une grosse frappe de loin pour porter le score à 2-0.

Sangaré déjà buteur avec Brentford

Dans un match totalement maîtrisé par les Bees, l’ancien Lensois s’est rapidement illustré. Après l’ouverture du score de Kevin Schade dès la 2e minute, Sangaré a doublé la mise dix minutes plus tard. Igor Thiago, auteur d’un doublé, Dango Ouattara et Keane Lewis-Potter ont ensuite participé au carton anglais, tout comme Schade, lui aussi auteur de deux réalisations.

Un premier but symbolique pour Sangaré, qui découvre un nouvel environnement après une seule saison particulièrement réussie dans l’Artois. Le Malien avait été l’une des révélations de la saison du RC Lens, contribuant à la deuxième place du club en Ligue 1 et à la conquête de la Coupe de France.

Lens peut déjà se frotter les mains

Pour le Racing, ce départ a aussi représenté une opération financière majeure. Recruté au Rapid Vienne à l’été 2025 pour environ 5 millions d’euros, auxquels pouvaient s’ajouter 3 millions de bonus, Sangaré n’est resté qu’une saison à Lens. Son transfert à Brentford a été conclu pour 48 millions d’euros, hors éventuels bonus.

Cette vente est devenue la plus importante de l’histoire du RC Lens, dépassant les transferts de Loïs Openda au RB Leipzig et d’Abdukodir Khusanov à Manchester City, tous deux réalisés autour de 40 millions d’euros.

Que la Premier League commence à s’y faire

Cette première réalisation avec Brentford ne garantit évidemment rien pour la suite. Mais elle confirme déjà l’intérêt porté au milieu malien par le club anglais. Brentford mise sur son activité, sa capacité à récupérer les ballons et son volume au milieu pour franchir un nouveau cap en Premier League.

La vraie échéance approche désormais : Brentford débutera sa saison de Premier League le 22 août face à Tottenham. Une semaine après ce 7-0 contre Francfort, Mamadou Sangaré aura l’occasion de montrer que son adaptation à l’Angleterre peut être aussi rapide que son intégration dans le onze des Bees.