RC Lens Mercato : un nouveau coup à la Khusanov en préparation ?

Le RC Lens s’intéresserait à Umarali Rahmonaliyev, jeune international ouzbek du Sabah FK, et pourrait rapidement passer à l’action.

Le RC Lens continue d’explorer des profils prometteurs sur le marché des transferts, et pourrait bien refaire un coup à la Abdukodir Khusanov. Selon les informations du média spécialisé 90plus.media, les Sang et Or ont inscrit Umarali Rahmonaliyev sur leur liste de cibles pour renforcer leur entrejeu. Les recruteurs lensois auraient multiplié les observations ces dernières semaines et un premier contact officiel avec le Sabah FK pourrait intervenir dans les prochains jours.

À seulement 22 ans, le milieu défensif international ouzbek s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers du championnat d’Azerbaïdjan. Sa capacité à récupérer les ballons, sa qualité de relance et sa lecture du jeu auraient convaincu les observateurs du club nordiste.

Un champion d’Azerbaïdjan au profil intéressant

Auteur d’une saison solide sous les couleurs de Sabah FK, Rahmonaliyev a largement contribué au sacre de son équipe en championnat. Polyvalent, capable d’évoluer devant la défense ou dans un rôle de relayeur, il possède un profil qui correspond aux critères régulièrement recherchés par le RC Lens : jeune, à fort potentiel et doté d’une marge de progression importante.

International avec l’Ouzbékistan, il s’est également illustré sur la scène européenne lors des tours préliminaires de la Ligue des champions, confirmant sa capacité à évoluer dans des rencontres de haut niveau.

Une opération accessible pour le RC Lens ?

Selon les estimations de Transfermarkt reprises par plusieurs médias, Umarali Rahmonaliyev est actuellement valorisé à environ 1,2 million d’euros. Un montant relativement abordable pour un joueur de son âge et de son potentiel, qui pourrait représenter une opportunité intéressante pour les dirigeants lensois.

À ce stade, aucune offre officielle n’a été confirmée par le RC Lens ni par Sabah FK. Le dossier reste donc au stade de l’intérêt, même si les informations en provenance d’Azerbaïdjan évoquent une possible accélération dans les prochains jours. Il faut dire que Lens a déjà pas mal de monde au milieu, avec Cuisance, Haidara, Titraoui et Bulatovic, mais pourrait peut-être se pencher sur un profil supplémentaire avec la Ligue des Champions et des matchs tous les trois jours. Reste à voir si Umarali Rakhmonaliev sera le nouveau Khusanov, acheté pour 100 000 € à l’été 2023 et revendu à Manchester City pour 50 millions d’euros avec bonus.