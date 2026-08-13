ASSE Mercato : retournement de situation pour le départ de Mickaël Nadé !

Alors qu’un départ semblait se dessiner vers les Émirats arabes unis, Mickaël Nadé devrait finalement poursuivre sa carrière en Russie.

L’aventure de Mickaël Nadé à l’ASSE touche visiblement à sa fin. Après plusieurs saisons passées sous le maillot des Verts, le défenseur central de 27 ans s’apprête à relever un nouveau défi à l’étranger.

Alors que la piste menant à Dubai United semblait tenir la corde, un rebondissement est intervenu. Selon les informations de notre correspondant Laurent Hess, le joueur ne prendra finalement pas la direction des Émirats arabes unis.

Le Rodina Moscou a pris l’avantage

Toujours selon Laurent Hess, c’est le Rodina Moscou qui devrait accueillir le défenseur stéphanois. Pour rappel, Dubai United fait partie de la même structure de multipropriété que le Rodina Moscou.

Ce choix peut surprendre, tant la perspective d’un transfert à Dubai United paraissait avancée. Finalement, Mickaël Nadé devrait évoluer dans le championnat russe, où le Rodina Moscou compte renforcer son secteur défensif avec un joueur expérimenté.

Un nouveau défi pour le défenseur formé à l’ASSE

Formé à Saint-Étienne, Mickaël Nadé a connu plusieurs étapes sous le maillot vert avant de s’imposer progressivement dans la rotation puis dans l’effectif professionnel. Son profil, apprécié pour son impact physique et son expérience du football français, lui ouvre aujourd’hui les portes d’une nouvelle aventure.

Sauf retournement de situation, Mickaël Nadé devrait donc s’engager avec le Rodina Moscou dans les prochains jours. Le transfert devrait être officiel sous peu.