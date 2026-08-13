FC Nantes Mercato : énorme rebondissement dans le dossier Benhattab

Mis à l’écart par la direction et le staff du FC Nantes, Yassine Benhattab ne devrait plus porter le maillot des Canaris. Si le FK Krasnodar reste une piste crédible, l’ailier français donne actuellement sa priorité à un départ vers la Championship ou l’Eredivisie.

Contrairement à certaines rumeurs laissant entendre qu’il aurait définitivement écarté une arrivée en Russie, Yassine Benhattab n’a pas fermé la porte au FK Krasnodar. Selon les informations d’Ouest-France, le club russe figure toujours parmi les options étudiées par le joueur et son entourage.

La priorité de l’ancien meilleur joueur de National est toutefois ailleurs. Benhattab espère avant tout recevoir une offre convaincante en Championship, la deuxième division anglaise, ou en Eredivisie, un championnat réputé pour offrir un environnement favorable au développement des jeunes joueurs offensifs.

Une rupture consommée avec le FC Nantes

En interne, la situation est désormais claire. Toujours d’après Ouest-France, Yassine Benhattab ne rejouera plus avec le FC Nantes. Le joueur a été mis à l’écart par la direction et le staff technique, scellant une rupture qui rend son départ inévitable avant la fermeture du mercato.

Arrivé avec de grandes attentes après son excellente saison à Aubagne, l’ailier de 23 ans ne fait plus partie des plans nantais, et ce malgré une belle préparation estivale. Les différentes parties travaillent désormais à trouver une solution permettant un transfert définitif ou un nouveau prêt.

La Championship et l’Eredivisie en tête de liste

Le profil de Benhattab suscite un intérêt sur plusieurs marchés européens. Son explosivité, sa qualité de percussion et son potentiel restent appréciés, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, où plusieurs clubs recherchent des joueurs capables d’évoluer sur les ailes.

Si aucune offre jugée satisfaisante n’arrive rapidement, Krasnodar pourrait redevenir une option très sérieuse. Le club russe suit le dossier avec attention et demeure en embuscade dans ce mercato.

À quelques semaines de la fin de la période des transferts, l’avenir de Yassine Benhattab semble désormais s’écrire loin de Nantes. Reste à savoir si l’ailier français obtiendra l’opportunité qu’il attend en Championship ou en Eredivisie, ou s’il choisira finalement de rejoindre le championnat russe avec Krasnodar. Une chose paraît acquise : son histoire avec le FC Nantes est terminée.