OM Mercato : Villarreal a donné sa réponse à Marseille pour Ilias Akhomach

L’OM explore la piste Ilias Akhomach pour renforcer son secteur offensif. Le club phocéen aurait pris contact avec Villarreal pour étudier un prêt de l’ailier marocain, mais le club espagnol a pour l’instant fermé la porte.

L’OM continue de sonder le marché pour renforcer son attaque. Alors que le club phocéen cherche notamment un joueur capable d’évoluer sur le côté droit, le nom d’Ilias Akhomach apparaît désormais dans les dernières rumeurs. Comme confirmé par Sébastien Vidal, l’OM a pris contact avec Villarreal afin de connaître les conditions d’un éventuel prêt de l’international marocain.

L’OM s’est renseigné pour un prêt d’Ilias Akhomach

La direction marseillaise aurait donc approché Villarreal avec l’idée d’obtenir Ilias Akhomach en prêt. Une formule qui permettrait à l’OM de renforcer son secteur offensif sans nécessairement engager une opération financière importante pour un transfert définitif.

Cette piste s’inscrit dans la recherche d’un ailier capable d’apporter de la percussion et de la créativité, notamment après le départ de Mason Greenwood. Akhomach, gaucher évoluant principalement sur le côté droit, correspond au profil recherché par Marseille.

Le joueur de 22 ans connaît déjà le haut niveau espagnol. Formé au FC Barcelone, il a rejoint Villarreal à l’été 2023 après son départ du club catalan. Il a ensuite intégré progressivement l’équipe première avant de poursuivre son développement.

Villarreal ne veut pas le prêter pour le moment

La réponse de Villarreal est toutefois claire à ce stade : le club espagnol n’est pas vendeur concernant un nouveau prêt d’Akhomach.

Cela ne signifie pas pour autant que le dossier est définitivement refermé. Selon les informations rapportées par Sébastien Vidal, les deux clubs restent en contact et la situation pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

Villarreal pourrait notamment revoir sa position si un joueur présentant un profil similaire venait à rejoindre son effectif. Dans ce scénario, le club espagnol pourrait être davantage disposé à laisser partir Akhomach. Cette possibilité entretient donc l’espoir de l’OM dans ce dossier.

Un dossier à surveiller pour l’OM

L’intérêt marseillais pour Akhomach apparaît comme une piste à suivre plutôt qu’une opération déjà avancée. Aucun accord n’est annoncé entre l’OM et Villarreal, et le club espagnol conserve pour l’instant la main sur la situation.

Akhomach sort par ailleurs d’une période particulière dans sa carrière. En janvier 2026, Villarreal avait prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant de le prêter au Rayo Vallecano, afin de lui permettre d’obtenir davantage de temps de jeu. L’ailier marocain possède donc encore une marge de progression importante et Villarreal pourrait vouloir conserver cette possibilité avant de prendre une décision définitive sur son avenir.

Pour l’OM, le dossier reste ainsi ouvert. Le club phocéen a pris la température, Villarreal a pour l’instant répondu négativement à l’hypothèse d’un prêt, mais les discussions ne sont pas rompues. Si le club espagnol parvient à attirer un autre joueur offensif, la situation d’Ilias Akhomach pourrait alors évoluer.