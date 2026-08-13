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FRANCE

OM : le prix de 15 M€ qui refroidit la nouvelle piste au milieu

Par Wladimir DELCROS - 13 Août 2026, 11:11
OM : le prix de 15 M€ qui refroidit la nouvelle piste au milieu

L’OM aurait réactivé la piste menant à Adem Zorgane après l’élimination de l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions. Séduit par Marseille, le milieu algérien reste toutefois associé à un tarif difficilement accessible en l’état.

L’échec Titraoui relance la piste Zorgane

Selon les informations de Morning Foot, l’OM aurait activé la piste Adem Zorgane dans la foulée de la sortie européenne de l’Union Saint-Gilloise. Le milieu de 26 ans souhaiterait quitter la Belgique et ferait du club phocéen sa destination privilégiée.

Ce dossier aurait également été relancé après l’échec de la piste Himad Abdelli Titraoui. Déjà suivi par Bruno Genesio au LOSC lors de précédents mercatos, l’international algérien dispose d’une belle cote en Ligue 1. L’OL avait notamment réactivé son intérêt pour Zorgane en janvier par le passé.

Un profil complémentaire dans l’entrejeu

Auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 37 rencontres de championnat la saison passée, Zorgane présente un profil de relayeur porté vers l’avant. Sa qualité de passe, sa faculté à casser les lignes et son volume de courses pourraient offrir une option différente au milieu marseillais.

Son activité dans le pressing et les duels constitue en revanche une inconnue avant un éventuel passage en Ligue 1. Depuis le début de la saison 2026-2027, il a disputé deux rencontres, dont 70 minutes en qualification de Ligue des champions marquées par une expulsion.

Un prix encore trop élevé pour l’OM

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Zorgane serait valorisé entre 14 et 15 M€. Une somme que l’OM ne peut pas poser actuellement, malgré la volonté de l’entourage du joueur de favoriser un départ.

L’absence de Ligue des champions complique aussi l’opération. Marseille conserve néanmoins un argument important avec l’intérêt du joueur, dont la valeur marchande n’a cessé de grimper depuis son arrivée en Belgique.

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