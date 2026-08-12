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FRANCE

OM : Porto pousse avec 18 M€, mais le milieu résiste encore

Par Wladimir DELCROS - 12 Août 2026, 20:29
OM : Porto pousse avec 18 M€, mais le milieu résiste encore

Après plusieurs départs importants, l’Olympique de Marseille pourrait encore voir son effectif bouger. Le FC Porto s’intéresse à Quinten Timber et préparerait une offre conséquente, mais le Néerlandais souhaite pour l’heure poursuivre son aventure au Vélodrome.

Porto se positionne sur Timber

La grande lessive se poursuit à l’OM. Facundo Medina a rejoint le Bayer Leverkusen pour environ 25 M€, Geronimo Rulli a signé à Manchester City et Nayef Aguerd passe sa visite médicale à la Real Sociedad. Dans ce contexte, Quinten Timber fait également l’objet de convoitises.

D’après les informations de Foot Mercato, le FC Porto s’est positionné sur le milieu néerlandais. Le club portugais souhaiterait absolument recruter le joueur de 25 ans, arrivé en Provence lors du mercato hivernal 2026 en provenance de Feyenoord.

Une offre comprise entre 15 et 18 M€

Porto serait prêt à proposer entre 15 et 18 M€ pour convaincre la direction phocéenne. Le dossier n’avance toutefois pas à ce stade, Timber privilégiant une saison supplémentaire sous le maillot marseillais.

Sous contrat jusqu’en 2030, l’international néerlandais a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OM, dont 15 comme titulaire. Il n’a inscrit aucun but et n’a délivré aucune passe décisive. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 25 M€ par Transfermarkt.

Timber veut encore s’imposer à l’OM

Le principal intéressé a récemment affiché ses ambitions : davantage de buts, de passes décisives et de grands matches au Vélodrome. Timber assure également s’être senti aimé dès son arrivée et se montre positif concernant les méthodes de Bruno Genesio, dont il apprécie la clarté et la liberté accordée aux milieux dans un cadre défini.

Cette volonté de rester n’écarte pourtant pas totalement un transfert. Alors que Genesio avait validé l’avenir de Timber, l’OM pourrait se montrer ouvert à un départ dans sa situation actuelle. Porto devra cependant encore convaincre le joueur autant que la direction marseillaise.

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