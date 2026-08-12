ASSE : le départ d’un jeune milieu prometteur est officialisé

L’AS Saint-Étienne a trouvé une porte de sortie à Luan Gadegbeku afin de lui offrir davantage de temps de jeu. Le milieu de 19 ans va poursuivre sa progression loin du Forez cette saison, mais les Verts gardent la main sur son avenir.

Gadegbeku prêté au Pau FC

L’ASSE a officialisé ce mercredi le prêt de Luan Gadegbeku au Pau FC pour l’ensemble de la saison 2026-2027. Comme relayé par En Vert et Contre Tous, il s’agit d’un prêt sec, sans option d’achat. Le jeune milieu retrouvera donc le Forez à l’issue de cet exercice.

Arrivé à Saint-Étienne en 2022, le natif de Juvisy-sur-Orge est sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2029. Sa prolongation avait été actée le 17 février dernier, preuve que la direction stéphanoise continue de miser sur son potentiel.

Du temps de jeu pour poursuivre son développement

Gadegbeku a disputé 12 rencontres avec le groupe professionnel la saison passée, selon le communiqué de l’ASSE. Le club a choisi de l’envoyer dans le Béarn pour lui permettre d’être davantage exposé à la compétition. Il y retrouvera Axel Dodote, autre membre de la Génération Verte prêté au Pau FC.

Ian Cathro avait d’ailleurs ouvert la porte à cette solution quelques heures avant l’officialisation. Le technicien stéphanois estimait que son joueur devait jouer « au maximum » et présentait un prêt comme l’une des possibilités étudiées pour favoriser son éclosion.

Un mercato animé dans le Forez

Le mouvement de Gadegbeku intervient alors qu’un ancien Vert pourrait également rapporter de l’argent à l’ASSE. Lucas Gourna-Douath se dirige vers Hull City, promu en Premier League, pour un transfert annoncé autour de 4 M€. Saint-Étienne avait conservé un pourcentage à la revente lors de son départ au RB Salzbourg.

Lucas Gourna-Douath va rejoindre Hull City, le promu en Premier League. Un transfert autour de 4 M€ dont pourrait profiter l’ASSE grâce à un pourcentage à la revente. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087535640233570583

Les Verts conservent la main

Estimé à 800 000 euros par Transfermarkt, contre 300 000 euros un an plus tôt, Gadegbeku reste un élément prometteur de la formation stéphanoise. Son passage à Pau doit désormais lui permettre d’enchaîner les minutes en Ligue 2 avant de revenir à l’ASSE à l’été 2027.