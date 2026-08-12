Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

L’ASSE continue de préparer l’avenir au mercato. Les Verts viennent de mettre la main sur une jeune pépite camerounaise qui était également suivie par plusieurs clubs de Ligue 1.

L’ASSE tient un nouveau renfort pour son projet de développement. Andre Zibi, attaquant camerounais né en 2008, s’est engagé avec les Verts. Une arrivée particulièrement discrète puisque le club stéphanois a bouclé l’opération sans faire énormément de bruit.

Un nouveau pari de l’ASSE pour l’avenir

Le jeune buteur possède pourtant déjà une certaine expérience internationale. Andre Zibi est international U20 avec le Cameroun. Il avait notamment participé à la CAN U17 2025. Le jeune attaquant avait disputé les trois rencontres de son équipe durant la compétition et avait même trouvé le chemin des filets à une reprise. Un parcours qui a forcément attiré l’attention de plusieurs clubs.

L’ASSE n’était d’ailleurs pas seule sur le dossier. Le LOSC, le FC Nantes et l’OGC Nice avaient également manifesté leur intérêt pour Andre Zibi. Les Verts ont finalement réussi à convaincre le jeune Camerounais. Un joli coup pour la cellule de recrutement stéphanoise, qui continue donc de miser sur des profils à fort potentiel.

Le LOSC, Nantes et Nice étaient intéressés

À seulement 17 ans, Andre Zibi ne devrait évidemment pas être considéré comme une solution immédiate pour l’équipe première. Son arrivée s’inscrit davantage dans la volonté de l’ASSE de détecter et de développer de jeunes talents capables, à terme, de s’imposer au plus haut niveau.

Après plusieurs paris réalisés sur de jeunes joueurs, les dirigeants de l’ASSE poursuivent donc leur travail en coulisses. Andre Zibi est désormais Vert et pourrait bien être l’une des prochaines pépites à suivre du côté de Saint-Étienne.