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FRANCE

OL : Le nouveau départ de son jeune attaquant est confirmé

Par Louis Chrestian - 11 Août 2026, 20:47
OL : Le nouveau départ de son jeune attaquant est confirmé

L’OL a officialisé ce mardi le prêt d’Enzo Molebe, déjà envoyé à Montpellier la saison dernière. Le jeune attaquant lyonnais va poursuivre sa progression à l’étranger, tout en restant lié durablement à son club formateur.

Molebe rejoint Lausanne

Enzo Molebe quitte une nouvelle fois Lyon. Comme l’a confirmé Foot01, l’attaquant rejoint le FC Lausanne-Sport, pensionnaire de première division suisse. Le prêt court jusqu’au 30 juin 2027.

L’opération ne comporte aucune option d’achat. L’OL conserve donc la maîtrise de l’avenir de son élément prometteur, sous contrat dans le Rhône jusqu’en juin 2029.

Une nouvelle étape après Montpellier

Prêté à Montpellier la saison dernière, Molebe avait réussi à se mettre en évidence. Cette expérience en Suisse doit désormais lui permettre d’enchaîner et de franchir une nouvelle étape loin de son club formateur.

Le jeune attaquant avait déjà affiché des ambitions élevées au moment d’évoquer sa progression à l’OL. À Lausanne, il cherchera surtout du temps de jeu et de la continuité.

L’OL garde la main sur son avenir

En écartant toute option d’achat, la direction lyonnaise montre qu’elle n’entend pas se séparer définitivement de Molebe. Plusieurs formations étaient déjà venues aux nouvelles pour l’attaquant, mais l’OL a privilégié une solution temporaire.

« L’Olympique Lyonnais souhaite à Enzo Molebe, sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2029, une très belle saison à Lausanne », a indiqué le club rhodanien. Son passage en Suisse devra désormais confirmer les promesses entrevues la saison dernière.

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