OL Mercato : un nouveau club frappe à la porte pour Enzo Molebe

Le jeune attaquant de l’OL est encore sollicité.

Un départ d’Enzo Molebe a longtemps été évoqué cet été. Considéré en interne comme un avant-centre à très fort potentiel, le joueur, qui vient juste de fêter ses 18 ans, a notamment suscité un intérêt du FC Séville. Mais l’international français U18 est resté.

Montpellier vise Molebe

Sous contrat jusqu’en 2027, Molebe représente selon Le Progrès «un enjeu de transfert » que « l’OL ne le bradera pas ». Pourtant, l’attaquant reste très peu utilisé, avec une seule apparition en L1 depuis le début de la saison. Une situation qui, selon Mohamed Toubache-Ter, incite Montpellier à tenter sa chance. Mais le MHSC a reçu une fin de non recevoir des dirigeants lyonnais, qui n’entendent manifestement pas prêter leur pépite.