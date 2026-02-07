À LA UNE DU 7 FéV 2026
[10:00]FC Nantes – OL : la compo probable de Kantari, avec 4 recrues d’entrée
[09:30]RC Lens – Stade Rennais : un champion du monde défend Habib Beye et se paye Brice Samba !
[09:00]ASSE – Montpellier : quelle première compo pour Montanier ?
[08:30]OM Mercato : les dessous des deals avec Sassuolo dévoilés
[08:00]PSG : Luis Enrique sur le point de quitter Paris ? Un géant serait passé à l’action !
[07:00]RC Lens : la compo probable face au Stade Rennais, beaucoup de changements attendus
[06:00]ASSE : les dessous de l’arrivée de Montanier dévoilés, Horneland s’étrangle !
[05:00]LOSC : Genesio ne lève pas les doutes sur son avenir chez les Dogues
[23:02]OL Mercato : un cadre de Fonseca dans le viseur d’un club XXL !
[22:48]FC Metz – LOSC (0-0) : au ralenti, les Dogues ne gagnent toujours pas en Ligue 1
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Montpellier : quelle première compo pour Montanier ?

Par Laurent Hess - 7 Fév 2026, 09:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Voici le compo probable que Philippe Montanier devrait aligner pour sa première sur le banc de l’ASSE, ce soir face à Montpellier.

Philippe Montanier sera sur le banc de l’ASSE pour la première fois ce soir contre Montpellier, depuis qu’il a remplacé Eirik Horneland, remercié après la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1) samedi dernier. Montanier l’a indiqué : il va tenter de trouver le bon équilibre afin de redonner confiance à son équipe. Et pour sa première, l’ancien gardien semble s’orienter vers un 4-2-3-1 plutôt que de reconduire le 4-3-3 cher à Horneland.

Kanté devrait débuter à l’ASSE, Le Cardinal aussi

Montanier devrait ainsi aligner le trio Cardona-Stassin-Davitashvili en attaque, et Boakye en pointe haute de son milieu à trois, avec un double pivot formé par Moueffek et Kanté devant la défense. L’ancien troyen ne devrait pas être la seule recrue hivernale à débuter la rencontre. Le Cardinal devrait lui aussi intégrer le 11 de départ. Reste à savoir dans quelle position, vue sa polyvalence. Appiah devrait être relancé au poste de latéral droit et Nadé va débuter lui aussi. La dernière place de titulaire se jouerait donc entre Annan et le jeune Pedro. Si ce dernier est choisi, Le Cardinal débutera sous le maillot vert sur le flanc gauche de la défense, où il y a de grandes chances que Montanier mette un terme à l’expérience Ben Old…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
ASSEMontpellier HSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, Montpellier HSC