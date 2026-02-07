ASSE – Montpellier : quelle première compo pour Montanier ?

Voici le compo probable que Philippe Montanier devrait aligner pour sa première sur le banc de l’ASSE, ce soir face à Montpellier.

Philippe Montanier sera sur le banc de l’ASSE pour la première fois ce soir contre Montpellier, depuis qu’il a remplacé Eirik Horneland, remercié après la défaite face à Boulogne-sur-Mer (0-1) samedi dernier. Montanier l’a indiqué : il va tenter de trouver le bon équilibre afin de redonner confiance à son équipe. Et pour sa première, l’ancien gardien semble s’orienter vers un 4-2-3-1 plutôt que de reconduire le 4-3-3 cher à Horneland.

Kanté devrait débuter à l’ASSE, Le Cardinal aussi

Montanier devrait ainsi aligner le trio Cardona-Stassin-Davitashvili en attaque, et Boakye en pointe haute de son milieu à trois, avec un double pivot formé par Moueffek et Kanté devant la défense. L’ancien troyen ne devrait pas être la seule recrue hivernale à débuter la rencontre. Le Cardinal devrait lui aussi intégrer le 11 de départ. Reste à savoir dans quelle position, vue sa polyvalence. Appiah devrait être relancé au poste de latéral droit et Nadé va débuter lui aussi. La dernière place de titulaire se jouerait donc entre Annan et le jeune Pedro. Si ce dernier est choisi, Le Cardinal débutera sous le maillot vert sur le flanc gauche de la défense, où il y a de grandes chances que Montanier mette un terme à l’expérience Ben Old…