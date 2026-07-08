Quelques jours après sa présentation officielle à l’ASSE, Ian Cathro ne sera jugé par les supporters qu’après la fin du mercato estival.

Le verdict est clair. Quelques jours seulement après sa présentation officielle, Ian Cathro sait déjà que son véritable jugement débutera avec les mouvements du mercato estival de l’ASSE. Le nouvel entraîneur stéphanois a affiché ses ambitions et présenté sa vision pour les Verts. Mais si son discours a convaincu une partie des supporters, la majorité préfère désormais attendre de voir les actes avant de se prononcer définitivement.

Le mercato de l’ASSE comme seul juge de paix

À travers un sondage publié par But!, les supporters de l’AS Saint-Étienne ont été interrogés sur la question suivante : « Ian Cathro vous a-t-il convaincu lors de sa présentation ? » Les réponses montrent une attente importante autour du projet :

Oui, top projet : 35,3 %

Non, discours lisse : 8,2 %

J’attends le mercato : 56,5 %

La tendance est donc très nette. Plus d’un supporter sur deux estime qu’il faudra patienter avant de juger réellement Ian Cathro. La raison est simple : dans le Forez, les ambitions affichées devront désormais être confirmées par la construction de l’effectif.

Cathro aux commandes d’un projet XXL ?

Depuis son arrivée à l’ASSE, le technicien écossais a insisté sur l’importance d’un projet collectif et d’une équipe capable de répondre aux exigences de la Ligue 2. Mais les supporters attendent surtout de voir quels profils vont rejoindre Saint-Étienne et comment le mercato va transformer un groupe qui doit repartir à la conquête de la Ligue 1.

Avec Kilmer Sports Ventures aux commandes, l’ASSE a déjà commencé à accélérer sur plusieurs dossiers. Les arrivées de Mamour Ndiaye, Jakob Breum ou encore Sohaib Naïr montrent une volonté de rajeunir et moderniser l’effectif. Mais le mercato sera le vrai révélateur du projet Cathro. Les supporters veulent voir si les recrues correspondent réellement aux idées de jeu annoncées par le nouvel entraîneur et si l’équipe sera capable de jouer rapidement les premiers rôles.

Pour Ian Cathro, la mission est donc claire : transformer les promesses en résultats. La confiance existe, mais elle reste conditionnée aux prochaines semaines. À Saint-Étienne, le mercato sera plus qu’une simple période de recrutement. Il sera le premier véritable test de la nouvelle ère.