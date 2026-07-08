À Vancouver, le dernier 8e de finale de la Coupe du Monde 2026 a vu la qualification de la Suisse aux dépens de la Colombie aux tirs au but (0-0, 3 tab 2).

La Suisse a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 au terme d’un huitième de finale extrêmement fermé face à la Colombie. Après 120 minutes sans le moindre but, la Nati a finalement fait la différence lors de la séance des tirs au but (0-0, 3 tab 2) et retrouvera désormais l’Argentine de Lionel Messi. Les deux équipes se sont longtemps neutralisées dans une rencontre très tactique. La première véritable occasion était colombienne, lorsque Puerta obligeait Gregor Kobel à une superbe détente (20e).

La Suisse répliquait quelques minutes plus tard grâce à Fabian Rieder, dont la frappe du gauche était parfaitement repoussée par Kevin Mier Vargas (30e). Le gardien colombien s’illustrait encore devant Dan Ndoye deux minutes plus tard. Au retour des vestiaires, la Suisse affichait davantage d’intentions offensives, même si Luis Suárez obligeait Kobel à rester vigilant d’une frappe en pivot (60e).

Frayeur pour Embolo

Le principal fait de jeu intervenait à un quart d’heure de la fin. À la réception d’un ballon aérien, Breel Embolo entrait violemment en collision avec le gardien Vargas. Plus de peur que de mal pour l’attaquant du Stade Rennais, qui se relevait finalement, encore sonné. Dans la foulée, l’international suisse s’accrochait avec Davinson Sánchez avant de céder sa place en fin de rencontre (86e).

Durant la prolongation, la Colombie pensait enfin faire la différence. Sur un corner de Juan Fernando Quintero, Jhon Lucumí trouvait la barre transversale de la tête (98e). Puis Campaz faisait encore briller Kobel d’une frappe flottante avant de manquer une énorme opportunité dans les dernières minutes (101e, 115e).

La qualification se jouait finalement aux tirs au but.

Les tirs au but

Colombie :

Quintero ✔️

Davinson Sánchez ❌ (barre)

Campaz ✔️

Cucho Hernández ❌

Luis Díaz ✔️

Suisse :

Xhaka ✔️

Amdouni ✔️

Akanji ❌

Itten ✔️

Vargas ✔️

Grâce au tir victorieux de Ruben Vargas, la Suisse décroche son billet pour les quarts de finale. La Nati retrouvera désormais l’Argentine de Lionel Messi, héroïque lors de la spectaculaire remontée face à l’Égypte (3-2), pour un duel qui s’annonce explosif.