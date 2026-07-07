Revue de presse Coupe du Monde 2026 : Mbappé répond à la polémique raciste, Rudi Garcia agit avec classe !

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde en date du mardi 7 juillet 2026.

France : Maroc : du changement dans le onze des Lions de l’Atlas ?

Avant la Coupe du monde, le Maroc s’interrogeait sur la paire qui succéderait à Nayef Aguerd et Romain Saïss. Face au Canada, Mohamed Ouahbi a opté pour Redouane Halhal pour remplacer Riad. Il est apparu brouillon, en difficulté. Peut-il le remettre face aux Bleus de Kylian Mbappé jeudi soir ? Selon L’Équipe, le sélectionneur a le choix de réaxer Noussair Mazraoui, l’homme à tout bien faire derrière, et placer Anass Salah-Eddine dans le couloir gauche .

Pour Ismaël Saibari, le remplaçant semble être Soufiane Rahimi, qui possède les qualités pour prendre la profondeur, pour avaler les espaces, mais il ne possède pas cette capacité de décrochage du titulaire, ni sa maîtrise technique dans les petits espaces. Quoi qu’il en soit, l’absence de Saibari, si c’était le cas, serait difficilement compensable individuellement.

Équipe de France : Mbappé répond à la polémique raciste

Kylian Mbappé répond aux propos racistes et abjectes de la sénatrice paraguayenne : « Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition.

Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays.

Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. »

❗️Kylian Mbappé répond aux propos racistes et abjectes de la sénatrice paraguayenne 👏🏿👏🏿👏🏿



« Madame Celeste Amarilla,



Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long… pic.twitter.com/zq0fc6iM2a — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 6, 2026

La classe de Rudi Garcia après Belgique–États-Unis

Après la victoire de la Belgique face aux États-Unis, Rudi Garcia a tenu à calmer le jeu autour de la polémique Folarin Balogun. Le sélectionneur belge a assuré que son groupe ne s’était jamais servi de cette affaire comme d’une motivation supplémentaire, préférant se concentrer sur son propre plan de jeu.

Garcia a salué la maîtrise et l’intensité de ses joueurs, notamment dans le pressing haut qui a permis aux Belges de faire la différence. Surtout, il a tenu à défendre Balogun, venu échanger avec lui après la rencontre : « Il n’y est pour rien dans toute cette histoire. »

Une sortie élégante du technicien français, qui a préféré dissocier l’attaquant monégasque de la polémique ayant animé les derniers jours autour de cette affiche.

L’échec annoncé de Cristiano Ronaldo

Éliminé dès les huitièmes de finale par l’Espagne, Cristiano Ronaldo a disputé son dernier Mondial dans une ambiance forcément particulière. La presse espagnole, et notamment catalane, ne l’a pas épargné après la rencontre, Sport allant jusqu’à écrire que « l’Espagne a mis Ronaldo à la rue ».

Malgré ses trois buts dans le tournoi, qui font de lui le meilleur buteur du Portugal, CR7 n’a pas réellement pesé face à la Roja. Peu dangereux, à l’exception d’une tentative en première période, l’attaquant de 41 ans a eu du mal à influencer le jeu portugais.

Pour la presse ibérique, cette sortie prématurée ressemble à un « échec annoncé ». Une fin de Coupe du Monde difficile pour Ronaldo, dont le poids des années se ressent désormais, même si cela ne retire évidemment rien à l’immense carrière du quintuple Ballon d’Or.

L’équipe de France a tout tenté pour Bouaddi

Ayyoub Bouaddi aurait pu poursuivre son aventure avec l’équipe de France, mais le milieu du LOSC a finalement choisi de défendre les couleurs du Maroc. Né et formé en France, passé par toutes les sélections de jeunes tricolores, le Lillois sera donc sous le maillot des Lions de l’Atlas jeudi soir en quart de finale.

Un choix qui laisse forcément quelques regrets du côté des Bleus. Olivier Létang aurait alerté Philippe Diallo sur le risque de voir le joueur basculer vers le Maroc, tandis que Zinédine Zidane aurait également échangé avec lui. Malgré ces tentatives, Bouaddi a fait son choix et s’inscrit désormais dans le projet marocain.