Discret avec l’Espagne à la Coupe du Monde 2026, Lamine Yamal (FC Barcelone, 18 ans) a pourtant haussé sa cote de popularité avec un gadget qui lui ressemble.

Lamine Yamal ne fait décidément rien comme les autres. En pleine Coupe du Monde 2026, la pépite du FC Barcelone a une nouvelle fois fait sensation… cette fois-ci avec un accessoire qui n’est pas passé inaperçu.

Déjà impressionnant sur le terrain, Lamine Yamal continue de soigner son image en dehors. L’ailier du FC Barcelone est apparu avec une chaîne personnalisée qui fait déjà le tour des réseaux sociaux et suscite l’admiration de nombreux supporters.

Le jeune international espagnol a choisi de mettre en avant le nombre « 304 », devenu au fil des mois sa célébration emblématique. Un clin d’œil loin d’être anodin puisque ce chiffre renvoie au code postal de Rocafonda, son quartier natal situé à Mataró, en Catalogne.

Un hommage à ses origines modestes

À seulement 19 ans, Yamal n’oublie pas d’où il vient. En arborant cette chaîne, il affiche sa fierté envers son quartier et son parcours. Une manière de rappeler que, malgré son statut de superstar mondiale et de joueur du FC Barcelone, il reste profondément attaché à ses racines.

Cette attention n’a évidemment pas échappé aux supporters, nombreux à saluer ce geste. Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient et beaucoup estiment déjà que cette chaîne « 304 » pourrait rapidement devenir un véritable objet culte autour de la star catalane.

La popularité de Yamal explose

Auteur d’une Coupe du Monde 2026 de très haut niveau, Lamine Yamal confirme qu’il est bien plus qu’un immense talent du football mondial. Son influence dépasse désormais largement les terrains, que ce soit dans la mode, les tendances ou le marketing.

Le moindre détail de son style est désormais scruté. Et cette chaîne personnalisée ne fait qu’entretenir un peu plus le phénomène qui entoure déjà le joyau du FC Barcelone.