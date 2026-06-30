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Mercato : exit Alvarez, le PSG et le FC Barcelone s’arrachent un buteur de L1 à la Coupe du Monde 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 18:20
Folarin Balogun (USA)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Après avoir bataillé pour Julian Alvarez, le PSG et le FC Barcelone sont à la lutte pour un attaquant de Ligue 1 présent à la Coupe du Monde 2026. 

Le marché des avant-centres continue de s’animer entre les plus grands clubs européens. Alors que le dossier Julian Álvarez s’est considérablement compliqué du côté de l’Atlético Madrid, le PSG et le FC Barcelone ont déjà activé d’autres pistes prioritaires.

Balogun, un profil très courtisé

Selon Foot Mercato, le PSG s’intéresse désormais de très près à Folarin Balogun, attaquant de l’AS Monaco. Âgé de 24 ans et sous contrat jusqu’en 2028, l’international américain s’est imposé comme l’un des profils offensifs les plus suivis de Ligue 1. Sa valeur est estimée autour de 40 millions d’euros, mais la concurrence s’annonce particulièrement rude.

Plusieurs cadors européens sont également sur le coup. Tottenham et Chelsea suivent de près le dossier, tandis que le Borussia Dortmund et le FC Barcelone se sont également positionnés selon Ekrem Konur. Une bataille à plusieurs bandes qui promet d’animer le prochain mercato estival.

Exit Alvarez pour de bon ?

Auteur de prestations solides et présent sur la scène internationale lors de la Coupe du Monde 2026, Balogun séduit par sa capacité à attaquer la profondeur et à s’adapter à plusieurs systèmes offensifs. Un profil qui correspond aux attentes des deux géants que sont le PSG et le Barça, en quête d’un buteur capable de s’inscrire dans la durée.

Dans le même temps, le dossier Julian Álvarez reste en toile de fond. Selon El Chiringuito, les discussions avec l’Atlético Madrid se sont révélées particulièrement tendues, laissant planer un doute sur l’avenir de l’Argentin, longtemps considéré comme la priorité offensive des deux clubs. Une situation qui oblige désormais Paris et Barcelone à sécuriser d’autres options, Balogun apparaissant comme une alternative crédible mais loin d’être simple à conclure.

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