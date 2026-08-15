Un ancien de la Juventus a repoussé plusieurs offres

Joseph Nongé a privilégié le projet brestois après avoir écarté plusieurs propositions cet été. Le milieu belge de 21 ans cherchait avant tout de la stabilité et un transfert définitif pour relancer sa carrière.

Un choix mûrement réfléchi

Officialisé la semaine dernière par le Stade Brestois, Joseph Nongé s’est présenté devant les médias vendredi à Kerlaurent. Selon les informations de Morning Foot, l’ancien joueur de la Juventus disposait de plusieurs offres, mais les échanges avec Christophe Le Roux, responsable du recrutement finistérien, ont fait la différence.

Après plusieurs semaines de discussions, le milieu belge dit s’être « vraiment vu dedans ». Surtout, il ne voulait plus entendre parler d’un nouveau prêt, même assorti d’une option d’achat. Passé sous cette forme par Troyes puis le Servette de Genève, Nongé avait placé un transfert définitif au sommet de ses priorités.

La Ligue 1 pour retrouver de la visibilité

International Espoirs belge, le natif de la région bruxelloise sort d’un passage en Turquie. Son sélectionneur souhaitait le voir revenir dans un championnat plus exposé. Nongé considère ainsi la Ligue 1 comme « une des meilleures vitrines au monde », susceptible de le rapprocher de la sélection. La proximité avec sa famille a également pesé dans sa décision.

Hojbjerg aurait une dizaine de prétendants prêts à se positionner. Son maintien à l’OM paraît difficile. — @MarwanBelkacem https://twitter.com/MarwanBelkacem/status/2088580153794232734

Une polyvalence précieuse pour Brest

Sur le terrain, Joseph Nongé se présente comme un élément polyvalent, capable de jouer « excentré, dans le cœur du jeu, un peu plus bas ». Son objectif reste surtout d’enchaîner les minutes, peu importe le poste confié par le staff brestois.

Le Belge a déjà effectué ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors du match nul face à Venise (2-2). Après Anderlecht, la Juventus, Troyes, Genève et la Turquie, il espère désormais s’installer durablement dans le Finistère.