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FRANCE

OM Mercato : Paris veut jouer un vilain tour à Marseille pour Jonathan David !

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 22:40

L’OM voit débarquer un nouveau concurrent dans le dossier Jonathan David.

L’OM pourrait devoir accélérer pour Jonathan David. Arrivé libre à la Juventus à l’été 2025 après cinq saisons remarquées au LOSC, l’attaquant canadien n’a pas totalement répondu aux attentes en Serie A. Il a terminé son premier exercice avec 8 buts et 5 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues.

D’après Tuttosport, le Paris FC s’est récemment intéressé à Jonathan David et pourrait tenter de profiter de la situation du joueur à Turin. David ne serait par ailleurs pas opposé à un retour en Ligue 1, championnat dans lequel il s’était révélé avec Lille.

La Juventus, de son côté, semble ouverte à un départ. Les dirigeants bianconeri sont ouverts à un prêt avec option d’achat pour l’international canadien, alors que son contrat court encore jusqu’en 2030. Son salaire, estimé à environ 6 millions d’euros nets par saison, auxquels peuvent s’ajouter des bonus, représente toutefois un obstacle important pour les prétendants.

L’OM toujours dans la course ?

Cette offensive du Paris FC pourrait directement concerner l’OM. Comme révélé sur notre site le 31 juillet, le club phocéen suit toujours Jonathan David et avait déjà été présenté comme l’un des candidats sérieux pour récupérer l’ancien Lillois.

Pour Marseille, l’arrivée du Paris FC change donc la donne. Le club de la capitale dispose de moyens financiers importants, plus que l’OM, et pourrait être en mesure de répondre aux exigences de la Juventus. Le dossier est donc loin d’être terminé. Mais une chose semble se confirmer : après une saison compliquée à Turin, Jonathan David pourrait bien retrouver la Ligue 1, avec un duel Paris FC-OM qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur.

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