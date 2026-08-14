RC Lens : la raison inattendue qui aurait privé Thauvin de la Coupe du monde 2026

Alors que sa saison avec le RC Lens aurait pu lui ouvrir les portes du Mondial 2026, Florian Thauvin aurait été privé des Bleus pour une raison inattendue.

La non-sélection de Florian Thauvin pour la Coupe du monde 2026 avait suscité de nombreuses interrogations. Auteur d’une excellente saison avec le RC Lens, l’attaquant avait notamment inscrit 14 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Il avait également retrouvé l’équipe de France en octobre 2025, après plus de six ans d’absence.

Selon une information dévoilée par le compte AQABABE, une autre explication pourrait toutefois entrer en ligne de compte. D’après cette source, la communication de Thauvin avec certains journalistes aurait déplu au staff de Didier Deschamps. L’entourage des Bleus aurait notamment été sensible à la maîtrise des informations circulant autour du groupe et aux éventuelles fuites.

Toujours selon cette information, le joueur lensois aurait échangé avec des journalistes ne faisant pas partie du « circuit préférentiel » du service de presse de l’équipe de France. Un comportement qui aurait pu peser dans la réflexion du sélectionneur.

Thauvin de retour avec Zidane ?

Cette hypothèse doit néanmoins être considérée avec précaution. Le joueur du RC Lens avait d’ailleurs lui-même reconnu avant la liste que la concurrence était particulièrement forte, tout en continuant à croire à ses chances de participer au Mondial.

Une chose est certaine : après son retour remarqué chez les Bleus et une saison exceptionnelle avec Lens, l’absence de Florian Thauvin au Mondial aura alimenté les débats. Cette nouvelle hypothèse concernant ses relations avec certains journalistes ajoute une zone d’ombre supplémentaire autour d’une décision qui, officiellement, n’a jamais été expliquée par ce motif.

Néanmoins, avec l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, Thauvin continue de croire à une nouvelle sélection, et ce dès le mois de septembre prochain : « Si j’espère y retourner ? Oui, bien évidemment. Mais tout d’abord, il faut remercier Didier Deschamps pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe de France. C’est même lui qui m’a permis de réaliser mon rêve et d’accéder à l’équipe de France. Je le remercie pour ça et pour les résultats et le bonheur qu’il a apportés aux Français. Et maintenant, c’est le moment de Zinédine Zidane d’arriver à la tête de l’Équipe de France. Je pense qu’on est tous très fiers et on a tous hâte de voir Zidane sur le banc. Me concernant, comme toujours, je suivrai la même ligne de conduite : être le plus performant au quotidien avec Lens pour se donner le droit de rêver. Mais je pense que j’ai démontré l’année dernière que je pouvais être un candidat, donc on ne va pas se priver ».