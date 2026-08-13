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FRANCE

RC Lens : une signature jusqu’en 2027 bouclée en toute discrétion

Par William Tertrin - 13 Août 2026, 21:00
Benjamin Parrot (RC Lens)

Le RC Lens vient d’officialiser l’arrivée d’un nouveau partenaire pour la saison 2026/27. Une collaboration qui rapproche encore un peu plus les Sang et Or du tissu économique régional.

Le RC Lens ne travaille pas seulement sur les signatures de joueurs. En effet, une nouvelle arrivée a été annoncée, mais dans un autre contexte. L’entreprise Teledyne a officiellement rejoint la famille du club, et ce jusqu’en 2027.

Implanté à Arras avec son site Teledyne Oldham Simtronics, le groupe dispose d’un ancrage historique particulièrement fort dans le bassin minier. Son expertise dans la détection des gaz et des flammes trouve notamment ses racines dans les technologies développées pour renforcer la sécurité des mineurs face aux risques de grisou.

Un partenariat qui fait sens

Pour le Racing, cette arrivée dépasse donc le simple cadre commercial. Le club met en avant une histoire commune avec un territoire marqué par l’exploitation minière, tandis que Teledyne revendique son attachement à Arras et à la région.

Le partenariat court sur l’ensemble de la saison 2026/27. Teledyne devient ainsi un nouveau partenaire officiel du RC Lens, avec l’ambition de valoriser à la fois son savoir-faire industriel et son implantation locale.

Une signature passée relativement discrètement, mais qui illustre la volonté du Racing de continuer à s’appuyer sur des entreprises fortement enracinées dans son territoire tout en bénéficiant d’un rayonnement international. Un nouveau mouvement dans la lignée de la stratégie du Racing, toujours fidèle à ses valeurs.

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