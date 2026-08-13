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FRANCE

PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Chevalier et Suzuki

Par William Tertrin - 13 Août 2026, 21:20
Lucas Chevalier (PSG)

Malgré sa volonté de s’imposer au PSG, Lucas Chevalier voit son avenir s’assombrir. Et l’arrivée imminente de Zion Suzuki pourrait pousser l’ancien Lillois vers la sortie avant la fin du mercato.

La hiérarchie semble désormais claire au PSG. Titulaire lors de la Supercoupe d’Europe remportée face à Aston Villa (2-1), Matvey Safonov abordera la nouvelle saison avec le statut de gardien numéro 1. Une tendance qui se dessinait déjà après son rôle majeur dans le deuxième sacre européen du club et qui se confirme désormais.

En revanche, la situation de Lucas Chevalier est beaucoup plus incertaine. Arrivé avec l’ambition de s’imposer après le départ de Gianluigi Donnarumma, l’international français souhaite toujours rester à Paris malgré une préparation estivale très limitée.

Zion Suzuki pourrait tout changer

Le dossier Zion Suzuki pourrait toutefois redistribuer les cartes. Le PSG est en passe de recruter le gardien japonais de Parme pour un montant estimé à 35 millions d’euros. Si un prêt à la Juventus était initialement envisagé, le club parisien étudie désormais sérieusement la possibilité de conserver Suzuki dans son effectif dès cette saison, comme le rapporte L’Équipe.

Dans ce scénario, Chevalier pourrait perdre sa place de numéro 2 et être contraint de trouver une porte de sortie avant la fermeture du mercato. Pour l’heure, le gardien de 24 ans continue d’écarter l’idée d’un départ, mais le PSG entend maintenir toutes les options ouvertes jusqu’aux derniers jours du marché des transferts.

Avec Safonov, Chevalier, Alessandro Longoni et bientôt Suzuki, le PSG poursuit une stratégie ambitieuse : accumuler les meilleurs jeunes gardiens afin de sécuriser l’avenir à un poste clé. Une concurrence féroce qui pourrait toutefois faire une victime de taille avant la fin de l’été : Lucas Chevalier.

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