ASSE Mercato : nouvelles révélations sur l’avenir de Stassin et Davitashvili

À l’approche de la clôture du mercato estival, l’ASSE reste attentive aux sollicitations pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Mais les offres concrètes se font toujours attendre…

Le mercato estival pourrait connaître une forte accélération dans les prochains jours du côté de l’ASSE. Si les Verts poursuivent leur objectif de retrouver la Ligue 1, plusieurs mouvements restent envisageables, notamment dans le secteur offensif.

Selon les informations du 10 Sport, les dirigeants stéphanois attendent toujours des offres concrètes pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs majeurs de l’effectif stéphanois. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Belge de 21 ans et l’international géorgien de 25 ans disposent d’une belle cote sur le marché européen.

Lucas Stassin suivi de près par Benfica

Auteur de prestations convaincantes sous le maillot stéphanois, Lucas Stassin continue d’attirer de nombreux clubs. L’attaquant belge figurerait notamment sur la short-list du Benfica Lisbonne, qui apprécie son potentiel et son profil de jeune avant-centre capable de franchir un nouveau palier.

À ce stade, aucun club n’a encore formulé d’offre officielle susceptible de faire basculer le dossier, mais la situation pourrait évoluer rapidement avant la fermeture du marché.

Davitashvili ne manque pas de prétendants

Même constat pour Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien suscite l’intérêt de plusieurs formations européennes (notamment l’Atalanta) grâce à sa régularité et à sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers du terrain.

L’ASSE reste ouverte à une discussion si une proposition importante venait à arriver, mais le club n’a aucune intention de brader l’un de ses joueurs les plus décisifs.

Saint-Étienne ne vendra pas à n’importe quel prix

La position des dirigeants stéphanois est claire : Lucas Stassin comme Zuriko Davitashvili ne bénéficieront d’un bon de sortie qu’en échange d’une offre jugée satisfaisante, à la hauteur de leur valeur sportive et de leur contrat longue durée.

Les prochains jours s’annoncent donc déterminants pour l’ASSE. Entre la volonté de conserver une équipe compétitive pour viser la remontée et les opportunités financières qu’offrent les convoitises autour de ses deux attaquants, le club devra trouver le bon équilibre avant la clôture du mercato estival.