À LA UNE DU 13 AOûT 2026
[23:00]PSG : Kvaratskhelia a pris une grande décision pour son avenir, signature imminente
[22:40]OM Mercato : énorme retournement de situation pour Nayef Aguerd !
[22:23]Stade Rennais Mercato : une nouvelle offre est tombée pour Aït Boudlal
[22:04]ASSE Mercato : nouvelles révélations sur l’avenir de Stassin et Davitashvili
[21:40]OM Mercato : une offre est partie pour un gardien de Ligue 1 !
[21:20]PSG Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Chevalier et Suzuki
[21:00]RC Lens : une signature jusqu’en 2027 bouclée en toute discrétion
[20:42]OM Mercato : un nouveau départ acté à Marseille
[20:20]PSG Mercato : Paris a bouclé sa nouvelle recrue, ce n’est pas Mika Godts !
[20:00]OM Mercato : Lorenzi tente un gros coup à Arsenal, mais…

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : nouvelles révélations sur l’avenir de Stassin et Davitashvili

Par William Tertrin - 13 Août 2026, 22:04
Zuriko Daviatshvili et Lucas Stassin (ASSE)

À l’approche de la clôture du mercato estival, l’ASSE reste attentive aux sollicitations pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Mais les offres concrètes se font toujours attendre…

Le mercato estival pourrait connaître une forte accélération dans les prochains jours du côté de l’ASSE. Si les Verts poursuivent leur objectif de retrouver la Ligue 1, plusieurs mouvements restent envisageables, notamment dans le secteur offensif.

Selon les informations du 10 Sport, les dirigeants stéphanois attendent toujours des offres concrètes pour Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, deux joueurs majeurs de l’effectif stéphanois. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Belge de 21 ans et l’international géorgien de 25 ans disposent d’une belle cote sur le marché européen.

Lucas Stassin suivi de près par Benfica

Auteur de prestations convaincantes sous le maillot stéphanois, Lucas Stassin continue d’attirer de nombreux clubs. L’attaquant belge figurerait notamment sur la short-list du Benfica Lisbonne, qui apprécie son potentiel et son profil de jeune avant-centre capable de franchir un nouveau palier.

À ce stade, aucun club n’a encore formulé d’offre officielle susceptible de faire basculer le dossier, mais la situation pourrait évoluer rapidement avant la fermeture du marché.

Davitashvili ne manque pas de prétendants

Même constat pour Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien suscite l’intérêt de plusieurs formations européennes (notamment l’Atalanta) grâce à sa régularité et à sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers du terrain.

L’ASSE reste ouverte à une discussion si une proposition importante venait à arriver, mais le club n’a aucune intention de brader l’un de ses joueurs les plus décisifs.

Saint-Étienne ne vendra pas à n’importe quel prix

La position des dirigeants stéphanois est claire : Lucas Stassin comme Zuriko Davitashvili ne bénéficieront d’un bon de sortie qu’en échange d’une offre jugée satisfaisante, à la hauteur de leur valeur sportive et de leur contrat longue durée.

Les prochains jours s’annoncent donc déterminants pour l’ASSE. Entre la volonté de conserver une équipe compétitive pour viser la remontée et les opportunités financières qu’offrent les convoitises autour de ses deux attaquants, le club devra trouver le bon équilibre avant la clôture du mercato estival.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot