ASSE : avant Clermont, Cathro a pris une nouvelle décision forte pour son vestiaire

Arrivé cet été sur le banc de l’ASSE, Ian Cathro veut faire du français un véritable marqueur d’intégration au sein des Verts.

Depuis le début de son aventure à l’ASSE, Ian Cathro multiplie les décisions fortes (match amical annulé contre Sochaux, plus de groupe communiqué la veille du match). Et désormais, à Saint-Étienne, l’anglais ne doit pas devenir la solution de facilité. Alors que son vestiaire rassemble près d’une vingtaine de nationalités, le technicien écossais souhaite encourager chacun de ses joueurs à apprendre et utiliser le français, aussi bien dans le cadre professionnel que dans la vie quotidienne.

Et Cathro entend montrer l’exemple. Anglophone de naissance, le coach des Verts prend régulièrement des cours de français en visioconférence et s’exprime de plus en plus dans la langue de Molière lors de ses conférences de presse. Il reconnaît toutefois qu’il continuera parfois à parler anglais lorsque la situation l’exige.

« Il ne faut pas utiliser l’anglais par facilité »

Pour Cathro, cette démarche dépasse largement la simple question linguistique. « Le respect du pays, de sa culture, sont très importants », a-t-il expliqué en conférence de presse avant Clermont, avant d’insister sur le caractère particulier de l’ASSE : « Saint-Étienne n’est pas un club normal. Je crois vraiment que c’est un club bien plus spécial. »

L’Écossais refuse ainsi que l’anglais s’impose naturellement comme langue commune dans son groupe. « Il ne faut pas que nous utilisions l’anglais par facilité », prévient-il. Une philosophie qui accompagne sa volonté de construire un collectif capable de s’intégrer pleinement à son environnement stéphanois.

« Il ne faut pas venir à Saint-Étienne si vous voulez une vie facile », ajoute le technicien, qui demande surtout à ses joueurs de faire l’effort et de commencer leur apprentissage. L’objectif n’est donc pas d’exiger une maîtrise immédiate du français, mais de créer une dynamique collective autour de cette volonté d’intégration.

Cathro toujours aussi exigeant

Un message particulièrement symbolique dans un effectif devenu très international. Cet été, l’ASSE a notamment recruté des joueurs venus de Hongrie, du Danemark, de Slovénie ou encore d’Autriche. Pour Cathro, cette diversité ne doit pas empêcher le vestiaire de se construire autour d’une culture commune.

À Saint-Étienne, Ian Cathro veut donc plus qu’un groupe de joueurs capables de communiquer sur un terrain : il veut un vestiaire qui fasse l’effort de parler la langue du pays qu’il représente. Une exigence qui résume assez bien sa vision des Verts : s’adapter à Saint-Étienne plutôt que demander à Saint-Étienne de s’adapter à eux.