ASSE : un transfert à 4 M€ va rapporter aux Verts !

Lucas Gourna-Douath s’apprête à quitter le RB Salzbourg pour rejoindre l’Angleterre. Une opération estimée à 4 millions d’euros dont l’ASSE devrait également profiter grâce à un pourcentage à la revente.

Gourna-Douath attendu à Hull City

Le départ de Lucas Gourna-Douath du RB Salzbourg se précise. Selon les informations de L’Équipe, relayées par Peuple Vert, un accord a été trouvé avec Hull City autour d’un transfert estimé à 4 millions d’euros.

Le milieu défensif de 23 ans a déjà passé sa visite médicale en Angleterre. Il doit désormais parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2031, avec le promu en Premier League.

L’ASSE va récupérer une partie du transfert

Cette opération devrait faire les affaires de la maison Verte. Lors de l’accord conclu avec Salzbourg en 2022, l’ASSE avait pris soin d’intégrer un pourcentage à la revente. Son montant exact n’a toutefois pas été précisé.

Lucas Gourna-Douath va rejoindre Hull City, promu en Premier League, pour environ 4 M€. L’ASSE profitera de l’opération grâce à un pourcentage à la revente. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087535640233570583

La somme perçue par les Verts dépendra donc des modalités négociées au moment du départ de leur ancien joueur. Un apport toujours bienvenu pour les finances stéphanoises.

Un nouveau départ après deux prêts

Pur produit de la formation de l’ASSE, Gourna-Douath avait quitté le Forez pour faire le choix de Salzbourg. Il a disputé 95 rencontres et inscrit deux buts en quatre saisons avec le club autrichien, remportant notamment le championnat en 2023.

Sa trajectoire s’est ensuite ralentie, avec deux prêts consécutifs à l’AS Roma puis au Havre. À Hull City, le Franco-Centrafricain va découvrir la Premier League et tenter de s’installer durablement au plus haut niveau.