OM : Deux nouveaux prétendants menacent déjà l’avenir de l’ex-Parisien !

À peine recruté définitivement par l’OM, Timothy Weah pourrait déjà être concerné par la nouvelle vague de départs. Villarreal et Sunderland se sont renseignés sur l’international américain, dont la polyvalence et la valeur marchande attirent.

Le dossier Weah connaît un nouveau rebondissement

On vous en parlait dès août 2025 : le prêt de Timothy Weah à l’OM avait été officialisé. Un an plus tard, l’ancien joueur du PSG, du LOSC et de la Juventus a été définitivement transféré à Marseille, avec un contrat courant jusqu’en juin 2030.

Son avenir sur la Canebière ne serait pourtant plus totalement assuré. Selon les informations relayées par Onze Mondial, d’après La Provence, Villarreal et Sunderland ont récemment pris des renseignements sur sa situation.

L’OM doit encore dégraisser

Ces intérêts apparaissent alors que la direction phocéenne poursuit son opération dégraissage. Malgré les départs de Facundo Medina au Bayer Leverkusen et de Geronimo Rulli à Manchester City, le club marseillais aurait encore besoin d’alléger son effectif pour satisfaire les instances et retrouver des marges de manœuvre sur le marché.

Malgré les départs de Rulli et Medina, l’OM n’a pas encore assez dégraissé pour satisfaire les instances et pouvoir recruter. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2087791789583339560

Une belle valeur marchande pour Marseille

Acheté pour un montant estimé à 14 M€, Timothy Weah reste un élément susceptible de rapporter une somme intéressante à l’OM. Le joueur de 26 ans est actuellement valorisé à 20 M€ et sa capacité à occuper plusieurs postes sur les côtés renforce son attractivité.

Villarreal surveille donc le dossier, tandis que Sunderland serait particulièrement intéressé. Aucun départ n’est encore acté, mais le contrat de Weah jusqu’en 2030 ne le rendrait pas intransférable. Il reste désormais à savoir si l’un de ces deux prétendants répondra aux exigences marseillaises.