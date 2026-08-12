OM : trois clubs italiens relancent une vente estimée à 2,5 M€ !

Le marché s’anime autour de Derek Cornelius, poussé vers la sortie par l’OM. Une troisième formation de Serie A vient désormais s’ajouter aux deux pistes déjà évoquées.

Un troisième prétendant pour Cornelius

On vous en parlait ces dernières heures : Derek Cornelius disposait de deux portes de sortie en Italie. Le dossier a depuis évolué puisque Sassuolo, le Genoa et Lecce seraient désormais les trois clubs les plus intéressés par l’international canadien.

Selon les informations relayées par Foot01, l’OM ne compte pas retenir son défenseur de 28 ans en cas de proposition jugée satisfaisante. Cornelius ne ferait plus partie des plans phocéens pour la saison à venir.

L’OM reste ouvert sur la formule

La direction marseillaise pourrait accepter un transfert définitif, alors que le Canadien est estimé à environ 2,5 millions d’euros. Un prêt assorti d’une option d’achat serait également susceptible de débloquer son départ. L’objectif est clair : alléger rapidement l’effectif afin de dégager une marge de manœuvre pour se renforcer.

L’échec Titraoui a poussé Lorenzi à réactiver la piste Zorgane. Le joueur veut partir et se montre intéressé par l’OM, mais l’absence de Ligue des champions complique un dossier estimé à 15 M€. — @MarwanBelkacem https://twitter.com/MarwanBelkacem/status/2087583528061919400

Des ventes nécessaires pour relancer le mercato

Le dossier Cornelius s’inscrit ainsi dans un chantier plus large. Marseille cherche encore à finaliser plusieurs sorties avant d’accélérer sur ses propres pistes, dont celle menant au milieu algérien Adem Zorgane.

Avec trois prétendants italiens désormais positionnés, les conditions semblent plus favorables à un départ du défenseur canadien. Reste à savoir lequel passera concrètement à l’action et répondra aux attentes de l’OM.