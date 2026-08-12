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FRANCE

OL : Lukaku renforce déjà le futur adversaire des Gones !

Par Louis Chrestian - 12 Août 2026, 23:09
OL : Lukaku renforce déjà le futur adversaire des Gones !

À une semaine de son barrage aller de Ligue des champions contre l’OL, Fenerbahçe frappe fort sur le marché des transferts. Le club turc vient d’officialiser l’arrivée de Romelu Lukaku, recruté définitivement en provenance de Naples.

Lukaku quitte Naples pour Fenerbahçe

Romelu Lukaku change une nouvelle fois de championnat. Selon l’annonce relayée ce mercredi, Fenerbahçe a officialisé la signature de l’attaquant international belge dans le cadre d’un transfert définitif. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

À 33 ans, le natif d’Anvers apporte une solide expérience européenne au club d’Istanbul. Passé notamment par Anderlecht, Chelsea, Manchester United, l’Inter Milan et Naples, Lukaku avait également été évoqué comme une opportunité pour le PSG au cours de sa carrière.

Un mercato ambitieux en Turquie

Cette arrivée confirme les ambitions de Fenerbahçe. Le recrutement du Diable Rouge a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux, où l’ampleur du marché estival réalisé par le club turc est soulignée.

Une menace supplémentaire pour l’OL

Le timing ne passe évidemment pas inaperçu du côté de Lyon. Une semaine seulement avant le match aller du barrage de Ligue des champions, l’OL voit son futur adversaire accueillir un avant-centre rompu aux grands rendez-vous.

Reste désormais à savoir si Lukaku sera en mesure de tenir une place dès cette double confrontation européenne. Son arrivée offre en tout cas une arme offensive supplémentaire à Fenerbahçe avant ce rendez-vous déjà capital pour les deux clubs.

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