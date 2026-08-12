Après sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions, l’OL pourrait encore bouger sur le mercato.

L’OL a vécu une soirée particulièrement importante mardi. Après sa défaite 2-1 à Prague lors du match aller, l’équipe de Paulo Fonseca a totalement renversé la situation au retour en s’imposant 3-0. Une qualification qui permet aux Lyonnais de poursuivre leur rêve de Ligue des Champions.

Louis-Jean annonce encore du mouvement à l’OL

Le mercato n’est pas terminé pour autant.Présent au micro de Canal+ après la qualification, Matthieu Louis-Jean a été interrogé sur les dernières semaines du mercato. Le directeur technique lyonnais n’a pas fermé la porte à de nouvelles arrivées : « On va travailler sur ce qu’on a et on verra sur la fin du marché pour un ajustement. Il y aura possiblement un ou deux joueurs, mais on verra bien. » Un message qui confirme que l’OL pourrait encore renforcer son effectif avant la fermeture du marché. Le club lyonnais semble donc vouloir profiter des dernières opportunités pour procéder à quelques ajustements ciblés.

Le premier renfort évoqué semble déjà être Zachary Athekame. Le latéral droit suisse de 21 ans doit rejoindre l’OL en provenance de l’AC Milan sous la forme d’un prêt d’une saison sans option d’achat. Le joueur avait disputé 27 rencontres avec le club lombard la saison dernière. À Lyon, il doit apporter une solution supplémentaire dans le couloir droit et permettre à Paulo Fonseca de disposer d’une rotation plus importante à ce poste. Un renfort qui correspond donc parfaitement à la volonté affichée par Louis-Jean de procéder à des ajustements en fin de mercato.

Athekame, la première recrue déjà connue

La véritable interrogation concerne désormais la suite. Matthieu Louis-Jean parle d’un ou deux joueurs supplémentaires, sans préciser les postes concernés. L’OL pourrait donc encore profiter des derniers jours du mercato pour renforcer son groupe. La qualification pour les barrages de la Ligue des Champions change également le contexte. Avec une campagne européenne qui se rapproche, Paulo Fonseca aura besoin d’un effectif suffisamment profond pour gérer l’enchaînement des rencontres. Le staff lyonnais doit donc trouver le bon équilibre entre les ambitions sportives et les contraintes économiques.

Le mercato lyonnais n’a pas vocation à multiplier les arrivées. Le discours de Matthieu Louis-Jean laisse plutôt penser que le club souhaite cibler quelques profils capables d’apporter une réelle plus-value. L’arrivée d’Athekame répond déjà à un besoin identifié au poste de latéral droit. Pour les éventuels prochains renforts, la direction devra donc déterminer quelles sont les dernières failles de l’effectif. La fin du mercato pourrait ainsi réserver encore quelques surprises aux supporters lyonnais.