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FRANCE

OM Mercato : c’est officiel pour Gerónimo Rulli !

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 12:11
OM : Rulli ne rapportera pas le jackpot espéré à Marseille !
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

L’Olympique de Marseille poursuit son dégraissage avec le départ de Gerónimo Rulli. Le gardien argentin rejoint Manchester City, où il aura pour mission de devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma.

Un accord avait été trouvé le 6 août entre l’OM et Manchester City pour le transfert de l’international argentin. L’opération est estimée à environ 3,5 millions d’euros.

Après avoir passé sa visite médicale et signé son contrat, Gerónimo Rulli a officiellement quitté Marseille pour rejoindre les Citizens. Le club phocéen a confirmé son départ ce mercredi par le biais d’un communiqué. Ce transfert marque une nouvelle étape dans le vaste chantier de dégraissage entrepris par l’OM cet été. Après plusieurs mouvements au sein de l’effectif, le club marseillais continue de chercher à alléger sa masse salariale tout en réorganisant son groupe sous les ordres de Bruno Genesio.

Rulli, deux saisons à l’OM et plus s’en va

Pour Manchester City, l’arrivée de Rulli permet de renforcer le poste de gardien avec un joueur expérimenté et international argentin. À 34 ans, le portier apportera son expérience derrière Donnarumma. Côté marseillais, cette vente permet également de récupérer une indemnité supplémentaire et de libérer une place dans l’effectif. Le départ de Rulli devrait désormais accélérer les recherches de l’OM pour lui trouver un successeur. Guillaume Restes et Martin Bulka ont notamment été cités parmi les pistes étudiées ces dernières semaines.

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