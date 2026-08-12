Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’arrivée de Rodri au FC Barcelone pourrait être rapidement suivie de celle d’un autre champion du monde espagnol !

Le mercato du FC Barcelone pourrait prendre une nouvelle dimension cet été. Après plusieurs semaines de discussions, le Barça serait désormais très proche de boucler l’arrivée de Rodri en provenance de Manchester City. Et le milieu de terrain espagnol pourrait ne pas être le seul champion du monde à rejoindre la Catalogne.

🚨 Excl. – #Rodri to #Barça from #ManchesterCity is at the final stage. Last details but #FCB are very confident to close the deal this week. Ready a compensation fee for #MCFC around €60-70M. Expected direct talks today. Contract until 2030 (€15M/year). #transfers https://t.co/8aCDvkvbck — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 12, 2026

Rodri, accord imminent avec le Barça ?

Selon Nicolò Schira, le transfert de Rodri vers le FC Barcelone serait entré dans sa dernière ligne droite. Les derniers détails doivent encore être réglés, mais la confiance serait importante du côté catalan. Le journaliste italien évoque une indemnité de transfert comprise entre 60 et 70 millions d’euros pour Manchester City. Des discussions directes entre les deux clubs seraient d’ailleurs prévues afin de finaliser l’opération. Rodri pourrait alors s’engager avec le Barça jusqu’en 2030.

L’opération serait évidemment particulièrement importante pour les finances barcelonaises. Selon Nicolò Schira, le milieu espagnol pourrait percevoir environ 15 millions d’euros par an. Un investissement conséquent pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Pour le Barça, son arrivée représenterait également un renfort majeur dans l’entrejeu. Son expérience, sa qualité technique et sa capacité à organiser le jeu pourraient apporter une nouvelle dimension à l’équipe catalane.

Pedro Porro également ciblé !

Et le FC Barcelone ne compterait visiblement pas s’arrêter là. Selon Sébastien Vidal, le club catalan aurait pris contact avec l’entourage de Pedro Porro. Le latéral droit de Tottenham serait ciblé en cas de départ de Jules Koundé vers la Premier League. Une piste qui pourrait donc être directement liée à l’avenir de l’international français. Pedro Porro possède lui aussi une solide expérience internationale avec l’Espagne. Le joueur de Tottenham est sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2031, ce qui pourrait rendre les négociations particulièrement complexes.

Mais le Barça aurait déjà commencé à prendre la température auprès de son entourage. Si Jules Koundé venait effectivement à quitter la Catalogne, Pedro Porro pourrait alors devenir l’une des principales options étudiées pour lui succéder. Le profil du latéral espagnol correspondrait notamment aux exigences techniques du football barcelonais. L’arrivée potentielle de Rodri constituerait déjà un énorme coup pour le FC Barcelone. Si le club parvenait également à attirer Pedro Porro, le mercato catalan prendrait une dimension encore plus impressionnante. Pour l’instant, le dossier Rodri semble le plus avancé.