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FRANCE

PSG : une recrue estivale déjà dans le onze contre Aston Villa !

Par Bastien Aubert - 12 Août 2026, 09:00
Maghnes Akliouche (PSG)

Pour affronter Aston Villa en Supercoupe d’Europe à Salzbourg (21h), Luis Enrique devrait faire confiance à Maghnes Alliouche dans le onze du PSG.

Le PSG retrouve déjà les sommets. Après avoir remporté la Ligue des champions le 30 mai dernier face à Arsenal, les Parisiens s’apprêtent à disputer un nouveau trophée européen. Direction Salzbourg, en Autriche, pour affronter Aston Villa ce mercredi soir en Supercoupe d’Europe. Et pour cette rencontre, L’Équipe pressent que Luis Enrique devrait déjà offrir une place dans son onze à une recrue estivale : Maghnes Akliouche.

Akliouche déjà titulaire avec le PSG ?

Arrivé cet été dans la capitale, Maghnes Akliouche pourrait donc connaître très rapidement ses premières sensations dans un match officiel avec le PSG. Le milieu offensif français fait partie des derniers internationaux revenus de vacances après la Coupe du Monde. Il a repris l’entraînement lundi, comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Lucas Digne et Achraf Hakimi. Son retour tardif ne semble toutefois pas avoir refroidi Luis Enrique. Le technicien espagnol pourrait en effet lui accorder sa confiance dès cette Supercoupe d’Europe.

Le contexte reste néanmoins particulier. Les internationaux viennent à peine de reprendre et leurs organismes ne sont évidemment pas encore à 100 %. Luis Enrique devra donc gérer intelligemment les temps de jeu, d’autant qu’un autre rendez-vous important attend déjà le PSG dimanche avec le Trophée des champions face au RC Lens. Plusieurs cadres pourraient ainsi débuter sur le banc avant d’entrer en cours de rencontre. À l’inverse, certains joueurs ayant moins joué durant le Mondial pourraient bénéficier de davantage de temps de jeu. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery et de Maghnes Akliouche.

Luis Enrique va devoir gérer les temps de jeu

Dans les buts, Matveï Safonov devrait débuter. Sur le front offensif, Khvicha Kvaratskhelia devrait également occuper un côté. Luis Enrique pourrait ensuite composer autour de ses cadres habituels et des joueurs qui ont particulièrement convaincu durant la préparation estivale. Sonny Mayulu fait notamment partie des éléments susceptibles de profiter de cette période de transition.

Pour Maghnes Akliouche, cette rencontre pourrait surtout représenter une première occasion de marquer les esprits. Recruté pour renforcer le secteur offensif parisien, l’ancien Monégasque pourrait donc être directement lancé dans le grand bain par Luis Enrique. Une titularisation dès la Supercoupe d’Europe constituerait un signal fort de la part de l’entraîneur. Le Français devra désormais profiter de cette opportunité pour démontrer qu’il peut rapidement trouver sa place dans la rotation du PSG.

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