Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Déjà en manque de latéral gauche dans son effectif, Michel Der Zakarian a perdu une solution avec le départ de Jean-Kévin Duverne (29 ans).

C’est désormais acté. Jean-Kévin Duverne (29 ans) rejoint l’Omonia Nicosie. Après une saison passée en prêt à La Gantoise, le défenseur du FC Nantes va donc poursuivre sa carrière à Chypre. Son nouveau club a officialisé son arrivée avec un contrat de 2 ans + 1 année en option. Une nouvelle aventure pour le joueur, mais une perte supplémentaire pour le FC Nantes.

Une solution en moins pour Der Zakarian

Le problème est surtout sportif. Michel Der Zakarian dispose déjà de peu de solutions au poste de latéral gauche. Duverne pouvait notamment dépanner dans ce secteur grâce à sa polyvalence. Son départ réduit donc encore les possibilités du coach nantais. Une situation loin d’être idéale alors que le FC Nantes doit déjà renforcer son effectif après un début de saison compliqué.

Les Canaris ont notamment débuté leur campagne de Ligue 2 par une défaite à domicile contre le Red Star. Le départ de Duverne remet donc plus que jamais ce besoin au premier plan. Le FC Nantes doit désormais trouver un véritable renfort capable d’occuper le couloir gauche. La direction nantaise ne peut pas multiplier les départs sans compenser numériquement et qualitativement.

Le recrutement d’un latéral gauche devient urgent au FC Nantes

D’autant que Michel Der Zakarian aura besoin d’un effectif suffisamment fourni pour tenir sur la durée d’une saison de Ligue 2. Le départ de Duverne pourrait donc accélérer les recherches. Le FC Nantes doit désormais passer à l’action pour éviter de se retrouver démuni sur le côté gauche.

Cette opération confirme surtout que le mercato nantais est encore loin d’être terminé. Après les premières difficultés rencontrées sur le terrain, le club doit désormais trouver les bonnes solutions sur le marché des transferts. Jean-Kévin Duverne parti, la priorité au poste de latéral gauche devient encore plus évidente. Michel Der Zakarian attend désormais une réponse rapide de sa direction.