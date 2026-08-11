ASSE : deux anciens Verts pourraient déjà se dresser sur sa route

L’En Avant Guingamp cherche un nouvel attaquant après le départ de Louis Mafouta au Mans. Deux anciens joueurs de l’ASSE figureraient sur la short-list bretonne et pourraient ainsi retrouver les Verts cette saison en Ligue 2.

Guingamp pense à Crivelli

Auteur de 15 buts et quatre passes décisives la saison dernière en Ligue 2, Louis Mafouta a rejoint Le Mans. Pour le remplacer, Guingamp aurait notamment coché le nom d’Enzo Crivelli, comme le relaie En Vert et Contre Tous à partir des informations de Foot Mercato.

L’attaquant avait connu un passage très compliqué dans le Forez en 2021-2022. Arrivé blessé, Crivelli n’avait disputé que six rencontres et n’avait pas pu éviter la relégation stéphanoise. Il avait ensuite rebondi au Servette Genève avant de rejoindre Sepahan la saison passée.

Sissoko également sur la liste

Enzo Crivelli ne serait pas le seul ancien Vert étudié par l’EAG. Ibrahim Sissoko ferait également partie des pistes guingampaises, au même titre que Jordan Siebatcheu. Parti de l’ASSE en 2025, l’international malien n’est jamais parvenu à s’imposer au VfL Bochum.

À 30 ans, Sissoko possède néanmoins un profil bien connu en Ligue 2. Il avait notamment participé à la montée de Saint-Étienne en 2024. Sa connaissance du championnat pourrait peser au moment où Guingamp cherche à compenser rapidement la perte de son meilleur buteur.

Une prolongation officialisée chez les Verts

Pendant que deux de ses anciens attaquants sont susceptibles de revenir en France, l’ASSE sécurise aussi ses éléments prometteurs. Nadir El Jamali a prolongé son contrat avec la maison Verte jusqu’en 2029.

OFFICIEL : Nadir El Jamali prolonge jusqu’en 2029 à l’ASSE. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087205818886148217

Des retrouvailles possibles en Ligue 2

Aucune arrivée n’est encore annoncée par Guingamp, mais les pistes Crivelli et Sissoko promettent déjà de possibles retrouvailles avec le public stéphanois. Les Verts pourraient donc recroiser cette saison deux attaquants aux passages très différents dans le Forez.