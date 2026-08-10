ASSE : une porte de sortie se précise pour un indésirable

Mis à l’écart par Ian Cathro, Ebenezer Annan pourrait quitter l’ASSE cet été. Plusieurs formations scandinaves se sont positionnées sur le latéral gauche, pour lequel des discussions ont déjà débuté.

Annan ne fait plus partie des plans

L’ASSE poursuit son mercato dans les deux sens. Après avoir officialisé la signature du milieu slovène Tamar Svetlin jusqu’en 2030, la direction stéphanoise cherche désormais à accélérer son opération dégraissage.

Mis de côté avant le stage de Divonne-les-Bains, Ebenezer Annan ne rentre plus dans les plans d’Ian Cathro. Une décision forte puisque les Verts manquent de solutions au poste de latéral gauche, au point d’y utiliser Kévin Pedro sur son mauvais pied.

Mercato ASSE Été 2026, épisode 7. Bienvenue chez toi, Tamar. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2086814831387005416

Des discussions lancées en Scandinavie

Après une première approche venue de République tchèque restée sans suite, le dossier du Ghanéen commence à se décanter. Selon Peuple Vert, des clubs scandinaves ont manifesté leur intérêt ces derniers jours. Les premières discussions ont été entamées et pourraient rapidement s’intensifier, même si aucun transfert n’est encore bouclé.

Valorisé à 1,8 M€ par Transfermarkt après avoir atteint un pic à 2,5 M€ en juin 2025, Annan pourrait donc permettre à l’ASSE de récupérer une indemnité. Son départ apparaît désormais comme l’une des prochaines étapes du grand ménage lancé par les dirigeants.

Plusieurs départs encore attendus

Le latéral gauche n’est pas le seul élément poussé vers la sortie. Mickaël Nadé, Igor Miladinovic et Aïmen Moueffek ne font également plus partie du projet, avec des discussions concrètes en cours pour les deux premiers. Pierre Ekwah reste lui aussi transférable, mais le prix réclamé par les Verts a jusqu’ici refroidi ses prétendants.

Après les départs définitifs d’Issiaka Touré, Enzo Mayilla et Jibril Othman, Saint-Étienne espère maintenant trouver des solutions pour ses joueurs les plus expérimentés. Le dossier Annan est celui qui semble avoir le plus nettement avancé ces derniers jours.