PSG : Montpellier repousse déjà une offre de 10 M€ pour sa pépite

Le PSG avance sur le recrutement de Laciné Megnan-Pavé, jeune attaquant de Montpellier âgé de 16 ans. Un accord contractuel aurait déjà été trouvé, mais le MHSC résiste aux premières offensives parisiennes.

Paris accélère pour Megnan-Pavé

Alors que la direction parisienne travaille sur l’arrivée de Ferran Torres, Luis Campos mène en parallèle un autre dossier offensif. Selon les informations relayées par CulturePSG, le PSG a accéléré ces derniers jours pour Laciné Megnan-Pavé.

Né en 2010 et passé professionnel en février dernier, l’attaquant aurait trouvé un accord avec le club de la capitale sur les bases d’un contrat de cinq ans. Arsenal, Manchester United et plusieurs formations européennes auraient également manifesté leur intérêt.

Une offre de 10 M€ déjà refusée

Le PSG a transmis plusieurs propositions à Montpellier. La dernière atteindrait environ 10 M€, mais le club héraultais les a toutes repoussées. Les négociations seraient actuellement à l’arrêt, même si Paris espère encore parvenir à un accord.

En marge de ce dossier, l’actualité parisienne a aussi été marquée par le récit de Willian Pacho sur son arrivée au PSG en 2024 et son rendez-vous discret avec Luis Campos.

Willian Pacho a raconté les coulisses de son recrutement au PSG, notamment un « dîner secret » avec Luis Campos à Madrid. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2086849148377055458

Un prêt à Montpellier envisagé

Le staff de Zoumana Camara aurait reçu l’assurance que Megnan-Pavé resterait au MHSC cette saison. Une solution pourrait donc consister à boucler son transfert avant de le prêter immédiatement à son club formateur, afin de préserver son temps de jeu.

International français U16, l’élément prometteur compte 5 buts en 10 sélections. Passe décisive lors de la finale de Coupe Gambardella perdue contre le PSG, il a également disputé samedi ses premières minutes professionnelles face à Dijon, en étant impliqué sur le but montpelliérain.