PSG Mercato : Lucas Chevalier détient la clé du prochain gros coup parisien !

Le PSG se rapproche d’un accord avec Parme pour Zion Suzuki. Mais avant de finaliser l’opération, le club parisien doit encore régler une question majeure : l’avenir de Lucas Chevalier.

Le PSG accélère pour Zion Suzuki. D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, le club parisien est désormais proche de trouver un accord avec Parme pour le transfert du gardien japonais. Le montant de l’opération devrait atteindre 35 millions d’euros, bonus compris.

Le dossier a rapidement évolué ces derniers jours. Le PSG avait d’abord transmis une offre évaluée à 33 millions d’euros, mais celle-ci n’avait pas permis de boucler immédiatement l’opération. Paris a depuis revu la structure de sa proposition afin de se rapprocher des exigences de Parme.

Zion Suzuki se rapproche du PSG

À 23 ans, Zion Suzuki est devenu l’un des gardiens les plus suivis du marché. Arrivé à Parme en provenance de Saint-Trond, l’international japonais s’est imposé en Serie A et a également été particulièrement observé lors de la Coupe du monde 2026 avec le Japon.

Le PSG voit en lui un investissement pour les prochaines années. Le club parisien aurait notamment présenté à Suzuki un projet à long terme, lié à l’évolution de sa hiérarchie au poste de gardien.

L’opération pourrait donc permettre à Paris de sécuriser l’un des jeunes gardiens les plus prometteurs du football européen tout en préparant progressivement l’avenir.

Un prêt à la Juventus pourrait suivre

La principale interrogation concerne désormais la première saison de Suzuki sous les couleurs parisiennes. Selon Fabrizio Romano, le PSG n’a pas encore définitivement tranché entre conserver le Japonais dans son effectif et le prêter. La Juventus apparaît comme une destination possible pour un prêt, notamment si Lucas Chevalier reste à Paris.

Cette possibilité avait déjà émergé dans les dernières semaines. Plusieurs sources concordantes évoquent un scénario dans lequel le PSG recruterait Suzuki avant de l’envoyer immédiatement à Turin afin qu’il bénéficie d’un temps de jeu important en Serie A.

Pour la Juventus, l’opération serait particulièrement intéressante : le club italien pourrait récupérer un gardien convoité sans avoir à financer directement un transfert estimé à environ 35 millions d’euros.

Le cas Lucas Chevalier au centre du dossier

L’avenir de Lucas Chevalier est donc directement lié à celui de Suzuki. Le gardien français, recruté par le PSG l’été dernier, fait partie des éléments qui peuvent influencer la stratégie parisienne. Si Chevalier venait à quitter le club, Suzuki pourrait finalement rester à Paris et entrer davantage dans les plans de l’équipe.

À l’inverse, si Chevalier demeure dans l’effectif, un prêt de Suzuki, potentiellement à la Juventus, permettrait au PSG de ne pas bloquer la progression de son nouveau gardien tout en conservant la maîtrise de son avenir. Les discussions doivent se poursuivre en début de semaine afin de déterminer le scénario définitif.

Le PSG veut sécuriser l’avenir

Avec une opération proche des 35 millions d’euros, Paris s’apprête à investir lourdement sur un gardien de 23 ans. L’objectif serait de disposer à terme d’une solution capable de s’installer durablement au plus haut niveau.

Pour l’heure, une première étape semble en passe d’être franchie : le PSG se rapproche d’un accord avec Parme pour Zion Suzuki. Reste désormais à savoir si le Japonais découvrira directement le Parc des Princes ou s’il passera d’abord par Turin.