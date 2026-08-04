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FRANCE

PSG Mercato : un accord est tombé, une nouvelle recrue à 40 M€ bientôt à Paris !

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 10:00
Luis Enrique (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le PSG a bien avancé sur la piste d’un renfort réclamé d’urgence par Luis Enrique au mercato.

Le PSG accélère pour renforcer son poste de gardien. Réclamé par Luis Enrique, Zion Suzuki est désormais tout proche de rejoindre le club de la capitale après des avancées importantes dans les négociations. Le portier japonais de Parme est devenu une priorité du PSG, qui souhaite apporter davantage de concurrence et préparer l’avenir dans ses cages.

Suzuki déjà d’accord avec le PSG

Selon Nicolò Schira, le PSG est prêt à transmettre une nouvelle offre à Parme afin de convaincre le club italien de céder son gardien. Le dossier avance également grâce à un élément majeur : Zion Suzuki aurait déjà trouvé un accord de principe avec Paris pour un contrat jusqu’en 2031. 

Le gardien de 23 ans serait donc séduit par le projet parisien et aurait donné son feu vert pour rejoindre l’effectif de Luis Enrique. Le principal obstacle reste désormais l’accord entre les clubs. Parme se montre ferme et réclame une opération à hauteur de 40 millions d’euros, bonus inclus, pour laisser partir son gardien japonais.

Une nouvelle concurrence pour Lucas Chevalier ?

Le PSG devra donc améliorer sa proposition pour finaliser un transfert qui pourrait représenter un investissement majeur à ce poste. Cette arrivée potentielle pourrait également avoir des conséquences dans la hiérarchie actuelle des gardiens parisiens.

Lucas Chevalier, arrivé au PSG avec de grandes ambitions, voit son avenir devenir plus incertain alors que Paris explore la piste Suzuki. Le club devra rapidement définir la répartition des rôles entre ses différents portiers. Pour Luis Enrique, l’objectif est clair : disposer d’une concurrence forte et d’un gardien capable de s’inscrire dans la durée au plus haut niveau.

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