Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Proche de rejoindre Manchester City la semaine dernière, Ayyoub Bouaddi (18 ans) est encore loin d’avoir quitté le PSG.

Le feuilleton Ayyoub Bouaddi est reparti pour un nouveau tour. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC continue d’affoler le marché des transferts après ses performances remarquées, notamment lors de la Coupe du monde. Alors que Manchester City semblait tenir la corde récemment, le dossier est désormais beaucoup moins avancé qu’annoncé.

Les cadors européens à l’affût mais…

Selon Ekrem Konur, plusieurs grandes formations européennes suivent toujours attentivement la situation du jeune Marocain : « Ayyoub Bouaddi a attiré l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid, après ses performances à la Coupe du monde. Des offres concrètes ont été faites, mais le LOSC le considère comme trop important, et aucune n’a été jugée satisfaisante. » Le Real Madrid aurait donc également manifesté son intérêt pour le joueur lillois. Un signe supplémentaire de l’attractivité de Bouaddi sur le marché.

Malgré les nombreuses sollicitations, le LOSC ne semble pas pressé de céder son jeune talent. Les dirigeants nordistes considèrent Ayyoub Bouaddi comme un élément majeur du projet sportif et estiment que les propositions reçues ne correspondent pas encore à leurs attentes. Le club souhaite donc conserver la main dans ce dossier.

Le PSG et le FC Barcelone distancés ?

Longtemps annoncés intéressés, le PSG et le FC Barcelone semblent désormais en retrait. Les deux géants européens auraient suivi l’évolution du milieu de terrain, mais ne seraient plus les mieux placés dans cette course.

Manchester City, le Real Madrid et plusieurs autres clubs restent davantage positionnés. Avec son potentiel et sa précocité, Ayyoub Bouaddi continue d’être l’un des joueurs les plus convoités de sa génération. Pour Lille, l’objectif est clair : protéger un talent capable de représenter une énorme valeur sportive et financière. Le feuilleton est donc loin d’être terminé.