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FRANCE

FC Nantes Mercato : un jeune crack annoncé détient la vente du club entre ses mains !

Par Bastien Aubert - 3 Août 2026, 11:00
Tylel Tati (FC Nantes)

Si vente du FC Nantes il doit y avoir dans le futur, plus ou moins imminent, elle passera par un joueur du vestiaire de Michel Der Zakarian.

Le mercato pourrait avoir une importance capitale dans l’avenir du FC Nantes. Au-delà du recrutement et de la reconstruction sportive attendue sous les ordres de Michel Der Zakarian, certains joueurs pourraient peser très lourd dans les finances du club.

Tati, le jackpot potentiel du FC Nantes 

Et un nom ressort particulièrement : Tylel Tati. Selon La Tribune, qui a étudié les joueurs du FC Nantes susceptibles de rapporter une importante somme d’argent, le jeune défenseur serait celui qui pourrait générer le plus gros transfert. À seulement 18 ans, Tylel Tati possède déjà une valeur importante sur le marché. Cet hiver, Chelsea avait notamment manifesté un intérêt concret avec une offre supérieure à 30 millions d’euros. Une preuve de l’attractivité du jeune Nantais auprès des grandes écuries européennes.

Depuis cet épisode, Tylel Tati a continué sa progression. Le défenseur s’est installé dans l’équipe première des Canaris et a déjà été titularisé à 19 reprises en Ligue 1. Une ascension impressionnante pour un joueur encore très jeune. Son calme, sa maturité et ses qualités athlétiques ont rapidement attiré l’attention. Le FC Nantes possède donc un véritable joyau entre ses mains.

Une vente qui pourrait changer la donne

Dans l’hypothèse d’une vente du club, un joueur capable de rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros pourrait forcément avoir un poids considérable. Tylel Tati pourrait ainsi devenir l’un des principaux arguments financiers du FC Nantes. Un départ du jeune défenseur permettrait aux dirigeants nantais de réaliser une opération majeure sur le marché des transferts. Mais il représenterait aussi une décision sportive importante pour un club qui cherche à reconstruire.

Waldemar Kita devra donc trancher entre deux options. Conserver un talent majeur capable de devenir un cadre du projet nantais ou profiter d’une offre XXL venue d’Europe. Alors que les discussions autour de l’avenir du FC Nantes continuent, Tylel Tati pourrait bien devenir l’un des hommes clés des prochains mois. Son évolution sportive et sa valeur marchande pourraient peser lourd dans le futur des Canaris.

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