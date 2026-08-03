FC Nantes Mercato : après Zouaoui, les nouvelles priorités sont connues !

Après avoir accéléré sur le dossier Yanis Zouaoui pour renforcer le couloir gauche, le FC Nantes n’a pas terminé son mercato estival.

Le FC Nantes poursuit méthodiquement son recrutement. Alors que les discussions sont très avancées avec Le Havre pour la signature du latéral gauche Yanis Zouaoui, les Canaris ne comptent pas s’arrêter là. En effet, la priorité du club se déplace désormais vers l’attaque principalement… mais aussi la défense centrale.

Depuis plusieurs semaines, les besoins sont identifiés en interne. Malgré les arrivées déjà enregistrées cet été, le staff souhaite encore étoffer son secteur défensif et offensif afin d’offrir davantage de solutions à Michel Der Zakarian avant le début de la saison.

Un défenseur central et des attaquants encore attendus

Selon Ouest-France, Nantes travaille activement sur l’arrivée d’un, voire deux profils offensifs, mais aussi un défenseur central (gaucher). Avec les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro et désormais Yanis Zouaoui en approche, le FC Nantes aura considérablement remodelé son effectif. Mais les dirigeants estiment que des retouches sont encore nécessaires.

L’idée est claire : offrir davantage de poids devant afin de permettre aux Canaris de franchir un cap cette saison. Les prochains jours pourraient donc être animés à la Jonelière, où le recrutement de deux voire trois joueurs supplémentaires constitue désormais le dossier prioritaire.