À LA UNE DU 3 AOûT 2026
[06:00]ASSE : Ian Cathro garde deux noms bien au chaud avant la reprise à Sochaux
[05:00]FC Nantes Mercato : après Zouaoui, les nouvelles priorités sont connues !
[23:00]OM Mercato : un départ majeur à 15 M€ tout proche d’être bouclé !
[22:30]OM Mercato : un premier verdict est tombé pour Jonathan David
[22:09]Stade Rennais : nul frustrant face à Galatasaray malgré un triplé de Lepaul
[21:40]FC Nantes Mercato : déjà un premier coup dur pour Zouaoui avant même son arrivée
[21:20]ASSE : une première excellente nouvelle tombe avant Sochaux
[21:00]OM Mercato : on sait ce qui bloque l’arrivée de la première recrue de l’été !
[20:40]OL Mercato : Lyon doit vendre en urgence, cinq joueurs sur la liste des transferts !
[20:20]ASSE : Pierre Ekwah a encore attiré l’attention malgré lui

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : après Zouaoui, les nouvelles priorités sont connues !

Par William Tertrin - 3 Août 2026, 05:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Après avoir accéléré sur le dossier Yanis Zouaoui pour renforcer le couloir gauche, le FC Nantes n’a pas terminé son mercato estival.

Le FC Nantes poursuit méthodiquement son recrutement. Alors que les discussions sont très avancées avec Le Havre pour la signature du latéral gauche Yanis Zouaoui, les Canaris ne comptent pas s’arrêter là. En effet, la priorité du club se déplace désormais vers l’attaque principalement… mais aussi la défense centrale.

Depuis plusieurs semaines, les besoins sont identifiés en interne. Malgré les arrivées déjà enregistrées cet été, le staff souhaite encore étoffer son secteur défensif et offensif afin d’offrir davantage de solutions à Michel Der Zakarian avant le début de la saison.

Un défenseur central et des attaquants encore attendus

Selon Ouest-France, Nantes travaille activement sur l’arrivée d’un, voire deux profils offensifs, mais aussi un défenseur central (gaucher). Avec les arrivées de Maxime Dupé, Wilitty Younoussa, Lucas Perrin, Killian Corredor, Mathieu Cafaro et désormais Yanis Zouaoui en approche, le FC Nantes aura considérablement remodelé son effectif. Mais les dirigeants estiment que des retouches sont encore nécessaires.

L’idée est claire : offrir davantage de poids devant afin de permettre aux Canaris de franchir un cap cette saison. Les prochains jours pourraient donc être animés à la Jonelière, où le recrutement de deux voire trois joueurs supplémentaires constitue désormais le dossier prioritaire.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot