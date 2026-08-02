FC Nantes : énorme coup de tonnerre, la vente du club déjà bouclée ?

Un protocole d’accord aurait été signé entre le FC Nantes et un fonds d’investissement britannique concernant une vente du club !

Le feuilleton de la vente du FC Nantes connaît un nouveau rebondissement. D’après une information révélée par La Tribune et relayée par le journaliste Emmanuel Merceron, un protocole d’accord aurait été signé il y a environ trois semaines entre le club nantais et un fonds d’investissement britannique.

Selon cette même source, cette éventuelle cession serait toutefois soumise à une condition majeure : le FC Nantes devrait réaliser 70 millions d’euros de ventes de joueurs lors du mercato estival avant que l’opération puisse être finalisée.

Une vente conditionnée au mercato

Cette clause ferait du marché des transferts un élément central dans le processus de rachat. Le club aurait ainsi l’obligation d’atteindre un important objectif financier grâce aux départs de plusieurs joueurs avant que la transaction ne puisse être définitivement validée.

Depuis plusieurs semaines, Nantes multiplie les mouvements sur le marché des transferts, alimentant les spéculations autour de l’avenir du club et de son propriétaire. Le club a d’ailleurs fait une belle partie du travail il y a quelques jours avec la vente de Matthis Abline pour un montant record de 30 millions d’euros.

Waldemar Kita dément catégoriquement

Face à l’ampleur prise par cette information, Waldemar Kita a rapidement réagi. Le président des Canaris a vigoureusement démenti l’existence d’un protocole d’accord, rejetant les informations publiées par La Tribune.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des rumeurs de vente entourent le FC Nantes. Depuis plusieurs années, plusieurs projets de reprise ont été évoqués sans jamais aboutir, notamment avec des investisseurs britanniques. En 2019, des discussions avancées avec un fonds anglais avaient finalement échoué, faute de garanties suffisantes.

Un dossier à suivre

À ce stade, aucune preuve officielle ne confirme l’existence de ce protocole d’accord. Les informations publiées par La Tribune sont donc à mettre en balance avec le démenti très ferme de Waldemar Kita.

Dans un contexte où le FC Nantes cherche à construire son avenir sportif et financier, ce dossier pourrait toutefois continuer d’alimenter l’actualité dans les prochains jours si de nouveaux éléments venaient à émerger.