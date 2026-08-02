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FRANCE

OM : Un nouveau test estival avec une double diffusion au programme

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 13:46
OM : Un nouveau test estival avec une double diffusion au programme

L’OM poursuivra sa préparation face à Al-Shahania lors de son stage aux Pays-Bas. Cette rencontre amicale sera diffusée sur deux plateformes ce mercredi 5 août.

Un troisième test après Nice et Nîmes

La préparation estivale se poursuit pour l’Olympique de Marseille. Après une défaite face à l’OGC Nice puis une victoire contre Nîmes, les hommes de Bruno Genesio affronteront la formation qatarie d’Al-Shahania mercredi aux Pays-Bas.

Le coup d’envoi de cette nouvelle répétition est fixé à 17h30, comme l’indique Foot01. L’occasion pour le staff phocéen de poursuivre sa revue d’effectif à l’approche de la reprise.

Deux solutions pour suivre OM-Al-Shahania

Les supporters marseillais pourront suivre la rencontre sur le compte Twitch officiel de l’OM. Le match sera également proposé sur Ligue1+, qui a récupéré les droits de diffusion des rencontres amicales du club olympien cet été.

En marge de cette préparation, la direction phocéenne continue aussi de travailler sur son recrutement. L’OM s’intéresserait notamment à Saël Kumbedi, même si Wolfsbourg réclamerait un transfert sec lorsque Marseille privilégierait un prêt.

Paixão attendu dans le onze

Pour ce rendez-vous, Bruno Genesio pourrait aligner De Lange dans le but derrière Bezahaf, Cornelius, Balerdi et Emerson. Hojbjerg et Gomes sont pressentis au milieu, tandis qu’Harit, Gouiri et Paixão devraient soutenir Maupay.

Ce match doit permettre aux Marseillais d’accumuler du rythme et de continuer à travailler leurs automatismes. Le résultat restera secondaire, mais les prestations individuelles seront forcément observées de près par le staff olympien.

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