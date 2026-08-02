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FRANCE

OL : la recrue à 4,3 M€ déjà bloquée en Ligue des Champions !

Par Wladimir DELCROS - 2 Août 2026, 12:07
OL : la recrue à 4,3 M€ déjà bloquée en Ligue des Champions !

À peine arrivé à l’Olympique Lyonnais, Felix Bacher va devoir patienter avant de porter ses nouvelles couleurs en compétition officielle. Le défenseur autrichien ne pourra pas compenser l’absence de Moussa Niakhaté contre le Sparta Prague.

Bacher absent au match aller

L’OL a officialisé ce dimanche la signature de Felix Bacher, arrivé d’Estoril pour renforcer la défense centrale de Paulo Fonseca. Mais selon les informations relayées par Foot01, l’Autrichien ne sera pas qualifié pour le déplacement sur la pelouse du Sparta Prague, mardi, lors du troisième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

Cette indisponibilité administrative tombe mal pour les Gones puisque Moussa Niakhaté est suspendu. Le staff lyonnais devra donc trouver une autre solution pour composer sa charnière centrale lors de cette première manche européenne.

Un transfert supérieur à 4 M€

Âgé de 25 ans, Bacher s’est engagé avec le club rhodanien jusqu’en 2031. Son transfert rapporterait 4,3 M€ à Estoril, auxquels pourraient s’ajouter 800 000 euros de bonus. Le club portugais conserverait également un intéressement de 12,5 % sur une éventuelle revente.

Passé notamment par le SC Fribourg II et la WSG Tirol, le défenseur d’1,90 m sort d’une progression régulière au Portugal. Son arrivée constitue un nouveau renfort défensif pour l’OL, particulièrement actif depuis l’ouverture du mercato.

Un retour espéré à Lyon

Cette première absence ne devrait toutefois pas s’éterniser. D’après Gones Radio, le règlement de l’UEFA devrait permettre à l’OL d’inscrire Bacher à temps pour le match retour, programmé un peu plus d’une semaine après la rencontre en République tchèque.

Paulo Fonseca pourrait ainsi récupérer sa recrue pour la seconde manche. En attendant, Lyon devra négocier le déplacement à Prague sans Bacher ni Niakhaté, deux options importantes dans un secteur déjà sous pression.

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