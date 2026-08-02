Real Madrid : le pari à 25 M€ qui fragilise encore Endrick

De retour d’un prêt réussi à l’OL, Endrick espérait intégrer pleinement la rotation du Real Madrid. Le recrutement de Carlos Espí change la donne et pousse désormais le Brésilien à réclamer des réponses à sa direction.

Endrick veut connaître les plans de Mourinho

Buteur contre la Fiorentina en match amical samedi, Endrick n’en reste pas moins préoccupé par sa situation. Selon les informations relayées par Foot01, son entourage a demandé un rendez-vous rapide avec la direction sportive madrilène afin de connaître les intentions de José Mourinho.

À 20 ans, l’ancien joueur de Palmeiras ne veut plus se contenter d’un rôle secondaire derrière Kylian Mbappé et Vinicius. Si le technicien portugais ne compte pas réellement sur lui, Endrick souhaite être fixé suffisamment tôt pour trouver une porte de sortie avant le 31 août.

Le recrutement de Carlos Espí change tout

Le malaise vient surtout de l’arrivée de Carlos Espí. Le Real Madrid a déboursé 25 M€ pour recruter l’avant-centre de 21 ans en provenance de Levante, après avoir vendu Gonzalo Garcia à Fulham pour 70 M€. Un investissement difficile à interpréter comme un signal positif pour Endrick.

Real Madrid : qui est Carlos Espí, la recrue surprise à 25 millions d’euros ? — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2083167725900235140

Cette nouvelle concurrence renforce ainsi les interrogations autour de la place d’Endrick dans l’effectif de la Casa Blanca. Le Brésilien acceptera la décision de Mourinho, mais il ne veut pas revivre une saison avec un temps de jeu réduit.

Un retour à l’OL paraît très compliqué

L’AS Roma et Liverpool suivraient attentivement le dossier. De son côté, l’OL semble difficilement en mesure de faire revenir l’attaquant après les arrivées de Julien Duranville et Loïs Openda, sauf départs en attaque.

La question financière constitue également un obstacle majeur. Valorisé à 40 M€ par Transfermarkt au 1er juin 2026, Endrick pourrait cette fois privilégier un transfert définitif afin de lancer durablement sa carrière loin du Santiago-Bernabéu.