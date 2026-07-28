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FRANCE

OM Mercato : c’est confirmé pour Mastantuono (Real Madrid) !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 12:25
Franco Mastantuono sous le maillot du Real Madrid

L’OM est bien intéressé pour obtenir cet été le prêt de l’ailier droit du Real Madrid, Franco Mastantuono.

La semaine dernière, La Tribune Olympienne a révélé sur X que l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par l’ailier droit du Real Madrid, Franco Mastantuono. Arrivé l’été dernier chez les Merengue en provenance de River Plate contre 45 millions d’euros, l’Argentin devrait être prêté la saison prochaine après une première saison mitigée sous le maillot madrilène.

On en sait plus sur le dossier Mastantuono

Dans une vidéo publiée sur YouTube, La Tribune Olympienne a confirmé l’intérêt de l’OM pour Franco Mastantuono, tout en apportant quelques précisions sur ce dossier.

« L’Olympique de Marseille est très intéressé par le prêt de Franco Mastantuono, l’ailier droit du Real Madrid. Maintenant, la problématique est multiple. Déjà, l’OM n’est pas le seul club intéressé par le joueur. Ensuite, est-ce que l’Olympique de Marseille aurait les faveurs du joueur ? Je ne sais pas. Et puis surtout, il faudrait que l’OM arrive à aller au minimum de ce que voudrait le Real, c’est-à-dire un prêt avec une prise en charge du salaire à 50-50. Sans doute que le Real demanderait aussi un prêt avec indemnité, style 2-3 millions d’euros pour la saison, un petit peu ce qu’a fait la Juventus avec Lyon pour Loïs Openda », a expliqué le suiveur du club phocéen.

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