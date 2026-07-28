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FRANCE

PSG Mercato : l’OL se frotte déjà les mains pour Barcola 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 12:45
Bradley Barcola

Le possible juteux départ de Bradley Barcola (23 ans) du PSG pourrait rapporter gros à l’OL, son club formateur. 

Le possible départ de Bradley Barcola du PSG pourrait faire les affaires de l’Olympique Lyonnais. 

L’OL va profiter du transfert de Barcola 

Si l’ailier français venait à quitter la capitale contre un montant XXL, son club formateur devrait récupérer une somme au titre de sa formation. Alors que Liverpool aurait formulé une offre pouvant atteindre 120 millions d’euros pour convaincre le PSG de lâcher son international français, l’OL suit forcément le dossier avec attention. Formé à Lyon avant de rejoindre Paris à l’été 2023, Bradley Barcola pourrait permettre à son ancien club de bénéficier du mécanisme de solidarité mis en place par la FIFA. Mais contrairement à certaines informations circulant autour du dossier, les Gones ne disposent pas d’un pourcentage sur une éventuelle revente.

Le mécanisme de solidarité de la FIFA mis en avant

Sébastien Vidal a précisé la situation : « L’OL ne bénéficiera d’aucun pourcentage sur une éventuelle revente de Bradley Barcola par le PSG. Le club lyonnais ne touchera que la part prévue par le mécanisme de solidarité de la FIFA, lié à sa formation. » Une nuance importante alors que le montant potentiel du transfert donne forcément le sourire aux supporters lyonnais. La somme récupérée par l’OL sera donc bien inférieure à un éventuel pourcentage négocié lors de son départ vers Paris. Quoi qu’il arrive, le dossier Barcola reste particulièrement suivi par Lyon, qui pourrait profiter indirectement de l’une des plus grosses opérations du mercato estival.

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