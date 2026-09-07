OL Mercato : c’est confirmé pour Karim Benzema !

L’OL a bien tenté de faire revenir Karim Benzema cet été, mais son engagement avec le football saoudien a rapidement bloqué le dossier.

L’idée d’un retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais n’était donc pas qu’une simple rumeur. Deux jours après les révélations de L’Équipe, le directeur sportif lyonnais Matthieu Louis-Jean a confirmé qu’un contact avait bien été établi avec l’entourage du Ballon d’Or 2022.

« C’est vrai qu’il y a eu un contact avec Karim via un intermédiaire cet été. Pour moi, c’était infaisable car sa situation contractuelle nous en empêchait. Karim est un joueur immense, c’était la période où on cherchait un attaquant, mais ça n’a pas pu aller plus loin », a expliqué le dirigeant de l’OL.

Le contrat saoudien de Benzema a tout bloqué

Le dossier était particulièrement séduisant pour Lyon, puisque Benzema était enthousiaste à l’idée de retrouver son club formateur et aurait même été disposé à revenir sans salaire. Mais au moment où l’OL s’est penché sur cette possibilité, l’attaquant français était encore lié à son engagement avec le football saoudien.

Même si Karim Benzema a depuis quitté Al-Hilal et est désormais libre de contrat, son engagement d’ambassadeur de la Saudi Pro League court toujours jusqu’en 2030. Cet accord constitue un obstacle à une éventuelle arrivée en Ligue 1.

Pour l’OL, il fallait surtout trouver rapidement un nouvel attaquant. Le club lyonnais a finalement poursuivi son mercato sans Benzema, mettant fin à un scénario qui aurait offert aux supporters un retour particulièrement symbolique.

À 38 ans, l’ancien Lyonnais se retrouve ainsi face à un avenir incertain. Un retour à Lyon aurait été spectaculaire, mais les contraintes liées à son engagement saoudien rendent cette hypothèse très difficile à concrétiser.