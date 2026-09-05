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FRANCE

OL : une pépite relance enfin sa saison après quatre mois d’arrêt

Par Wladimir DELCROS - 5 Sep 2026, 18:23
OL : une pépite relance enfin sa saison après quatre mois d’arrêt

Longtemps freiné par une blessure à la cheville, Khalis Merah a retrouvé la compétition vendredi face à l’AJ Auxerre (3-1). Le jeune milieu de l’OL a profité de ses 25 minutes pour livrer une entrée particulièrement propre.

Merah retrouve enfin la compétition

On vous en parlait fin juillet : Khalis Merah avait laissé entendre que son retour approchait. Celui-ci est désormais effectif puisque le joueur de 19 ans est entré à la 67e minute contre Auxerre, en remplacement de Pavel Šulc.

Blessé à la cheville durant la préparation, l’international français U20 (2 sélections) avait manqué les cinq premières rencontres officielles de la saison. Présent sur le banc contre Le Havre le 29 août (1-1), il n’avait pas été utilisé par Paulo Fonseca.

Une entrée presque décisive

Pour sa première apparition depuis le 10 mai 2026 à Toulouse, Merah n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour retrouver ses repères. En 25 minutes, il a touché 18 ballons, n’en a perdu qu’un et a remporté quatre de ses cinq duels.

Le Gone a également réussi ses 12 passes, dont une passe clé pour Kaïl Boudache. L’ailier lyonnais a toutefois trouvé la barre, privant Merah d’une passe décisive. Une reprise encourageante, également soulignée par Olympique et Lyonnais.

Une deuxième saison désormais lancée

Après avoir dû prendre son mal en patience tout l’été, le pur produit de la formation lyonnaise peut désormais se tourner vers la suite. Utilisé à 32 reprises en 2025-2026, Merah dispose d’une première base solide chez les professionnels.

Cette entrée réussie face à Auxerre devrait lui permettre de retrouver progressivement du rythme et une place plus importante dans la rotation de Paulo Fonseca.

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