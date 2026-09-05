PSG : Un détail inhabituel change la portée de la prolongation de Fabian Ruiz

Fabian Ruiz fait partie des six prolongations officialisées vendredi par le PSG. Mais le nouveau contrat du milieu espagnol comporte une particularité qui pourrait lui permettre de rester plus longtemps que prévu dans la capitale.

Une septième signature toujours attendue

On vous en parlait vendredi : le PSG a officialisé six prolongations et pourrait bientôt en boucler une septième, comme expliqué dans notre précédent point sur les contrats parisiens. Luis Enrique, João Neves, Willian Pacho, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Fabian Ruiz se sont tous réengagés.

Le PSG annonce six prolongations avant la rencontre face à Monaco : Luis Enrique jusqu’en 2030, Beraldo, Mayulu et Neves jusqu’en 2031, Pacho jusqu’en 2030 et Fabian Ruiz jusqu’en 2028. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2095957852695175422

Une année supplémentaire en option pour Fabian Ruiz

La situation de Fabian Ruiz est toutefois différente. Selon les précisions de CulturePSG sur ce nouveau bail, le champion du monde espagnol est désormais engagé jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option. Son aventure parisienne pourrait donc se poursuivre jusqu’en 2029.

Le PSG a lui-même mentionné cette option dans son communiqué, une pratique assez rare. Les conditions permettant son activation n’ont logiquement pas été dévoilées. Elles peuvent notamment dépendre des performances, du nombre de rencontres disputées ou de statistiques individuelles.

Un contrat adapté à son âge

Ce bail plus court que ceux de ses coéquipiers s’explique en partie par l’âge de l’ancien joueur de Naples. Fabian Ruiz fêtera ses 31 ans le 3 avril prochain et figure parmi les éléments les plus expérimentés de l’effectif de Luis Enrique.

Cette formule offre donc de la souplesse aux deux parties. Elle rappelle aussi le contrat signé par Kylian Mbappé en 2022, lorsque l’attaquant s’était engagé jusqu’en 2024 avec une saison optionnelle qui n’avait finalement jamais été activée.